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Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen [2K_3116] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen [2K_3116] (электронный ключ)

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Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen [2K_3116] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300787
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen [2K_3116] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется оригинальная игра XCOM® 2.

XCOM® 2: War of the Chosen – дополнение к игре, отмеченной множеством наград, неоднократной обладательнице титула «Стратегия года 2016».

XCOM® 2: War of the Chosen существенно расширяет игровые возможности. В противостояние вступают фракции Сопротивления, которые стремятся дать отпор инопланетным захватчикам. В ответ на это враг бросает в бой «Избранных» – противников, стремящихся вернуть командующего XCOM обратно к Старейшинам. Кроме того, дополнение вводит новые классы, врагов, задания и боевые условия.

Ключевые Особенности:

 

НОВЫЕ ФРАКЦИИ И ГЕРОИ

 

В Сопротивлении сформировались три дополнительные фракции: Жнецы, Заступники и Храмовники. Все они обладают уникальными способностями и своей философией, зачастую противоречащей убеждениям других соратников. Каждая фракция направляет вам на подмогу своих опытных героев, а также открывает новые возможности на стратегическом уровне.

 

ИЗБРАННЫЕ

 

XCOM еще никогда не сталкивался со столь хитроумными врагами, как Избранные, каждый из которых наделен уникальными сильными и слабыми сторонами, меняющимися от кампании к кампании. Избранные ведут охоту на Шефа, поэтому стараются брать в плен, допрашивать и уничтожать солдат XCOM. Они также способны вредить и на стратегическом уровне, внося хаос в действия XCOM. Ищите и берите штурмом их цитадели, чтобы отделаться от них раз и навсегда.

 

НОВЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ И УГРОЗЫ «АДВЕНТА»

 

В бой вступает новый смертоносный пришелец, известный как «Призрак»: он способен создавать копии солдат XCOM. Вам придется выработать новые тактики, чтобы справиться с ним, а также с огненными атаками чистильщиков и пси-способностями жрецов «Адвента».

 

НОВЫЕ ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ

 

Тактические операции приведут вас в заброшенные города, опустошенные биологическим оружием пришельцев, подземные тоннели и заросли инопланетной фауны.

 

РАСШИРЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УРОВНЯ

 

Вам предстоит выстраивать отношения XCOM с фракциями, защищать «Мститель» от Избранных и отдавать Сопротивлению приказы в соответствии с выбранной стратегией. Теперь вы можете отправлять солдат, ученых и инженеров на секретные задания, которые в случае успеха принесут вам ресурсы и повысят репутацию среди фракций.

 

РАЗНООБРАЗИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ПОВТОРНЫЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

 

Солдаты формируют взаимосвязь со своими боевыми товарищами, получая новые способности. Система SITREP непредсказуемо меняет условия тактических операций, превращая каждую в неповторимое испытание. Расширенные настройки кампании позволяют подстроить длительность и сложность игры под собственные предпочтения.

 

РЕЖИМ ИСПЫТАНИЯ

 

Подберите идеальную стратегию и справьтесь с испытаниями, выбранными сообществом, чтобы подняться на вершину мирового рейтинга.

 

ПУСТЬ ЛЮДИ ЗНАЮТ

 

Вы можете создавать собственные плакаты Сопротивления, выбирая позы и внешний вид солдат, фильтры, текст и задний план. Ваши плакаты появятся в игре, и, более того, ими можно будет поделиться с друзьями.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

 

©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2 и соответствующие логотипы являются торговыми знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 65 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется оригинальная игра XCOM® 2.

    XCOM® 2: War of the Chosen – дополнение к игре, отмеченной множеством наград, неоднократной обладательнице титула «Стратегия года 2016».

    XCOM® 2: War of the Chosen существенно расширяет игровые возможности. В противостояние вступают фракции Сопротивления, которые стремятся дать отпор инопланетным захватчикам. В ответ на это враг бросает в бой «Избранных» – противников, стремящихся вернуть командующего XCOM обратно к Старейшинам. Кроме того, дополнение вводит новые классы, врагов, задания и боевые условия.

    Ключевые Особенности:

     

    НОВЫЕ ФРАКЦИИ И ГЕРОИ

     

    В Сопротивлении сформировались три дополнительные фракции: Жнецы, Заступники и Храмовники. Все они обладают уникальными способностями и своей философией, зачастую противоречащей убеждениям других соратников. Каждая фракция направляет вам на подмогу своих опытных героев, а также открывает новые возможности на стратегическом уровне.

     

    ИЗБРАННЫЕ

     

    XCOM еще никогда не сталкивался со столь хитроумными врагами, как Избранные, каждый из которых наделен уникальными сильными и слабыми сторонами, меняющимися от кампании к кампании. Избранные ведут охоту на Шефа, поэтому стараются брать в плен, допрашивать и уничтожать солдат XCOM. Они также способны вредить и на стратегическом уровне, внося хаос в действия XCOM. Ищите и берите штурмом их цитадели, чтобы отделаться от них раз и навсегда.

     

    НОВЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ И УГРОЗЫ «АДВЕНТА»

     

    В бой вступает новый смертоносный пришелец, известный как «Призрак»: он способен создавать копии солдат XCOM. Вам придется выработать новые тактики, чтобы справиться с ним, а также с огненными атаками чистильщиков и пси-способностями жрецов «Адвента».

     

    НОВЫЕ ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ

     

    Тактические операции приведут вас в заброшенные города, опустошенные биологическим оружием пришельцев, подземные тоннели и заросли инопланетной фауны.

     

    РАСШИРЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УРОВНЯ

     

    Вам предстоит выстраивать отношения XCOM с фракциями, защищать «Мститель» от Избранных и отдавать Сопротивлению приказы в соответствии с выбранной стратегией. Теперь вы можете отправлять солдат, ученых и инженеров на секретные задания, которые в случае успеха принесут вам ресурсы и повысят репутацию среди фракций.

     

    РАЗНООБРАЗИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ПОВТОРНЫЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

     

    Солдаты формируют взаимосвязь со своими боевыми товарищами, получая новые способности. Система SITREP непредсказуемо меняет условия тактических операций, превращая каждую в неповторимое испытание. Расширенные настройки кампании позволяют подстроить длительность и сложность игры под собственные предпочтения.

     

    РЕЖИМ ИСПЫТАНИЯ

     

    Подберите идеальную стратегию и справьтесь с испытаниями, выбранными сообществом, чтобы подняться на вершину мирового рейтинга.

     

    ПУСТЬ ЛЮДИ ЗНАЮТ

     

    Вы можете создавать собственные плакаты Сопротивления, выбирая позы и внешний вид солдат, фильтры, текст и задний план. Ваши плакаты появятся в игре, и, более того, ими можно будет поделиться с друзьями.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

     

    ©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2 и соответствующие логотипы являются торговыми знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 65 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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