Описание товара Игра для ПК XCOM 2: War of the Chosen [2K_3116] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется оригинальная игра XCOM® 2.

XCOM® 2: War of the Chosen – дополнение к игре, отмеченной множеством наград, неоднократной обладательнице титула «Стратегия года 2016».

XCOM® 2: War of the Chosen существенно расширяет игровые возможности. В противостояние вступают фракции Сопротивления, которые стремятся дать отпор инопланетным захватчикам. В ответ на это враг бросает в бой «Избранных» – противников, стремящихся вернуть командующего XCOM обратно к Старейшинам. Кроме того, дополнение вводит новые классы, врагов, задания и боевые условия.

Ключевые Особенности:

НОВЫЕ ФРАКЦИИ И ГЕРОИ

В Сопротивлении сформировались три дополнительные фракции: Жнецы, Заступники и Храмовники. Все они обладают уникальными способностями и своей философией, зачастую противоречащей убеждениям других соратников. Каждая фракция направляет вам на подмогу своих опытных героев, а также открывает новые возможности на стратегическом уровне.

ИЗБРАННЫЕ

XCOM еще никогда не сталкивался со столь хитроумными врагами, как Избранные, каждый из которых наделен уникальными сильными и слабыми сторонами, меняющимися от кампании к кампании. Избранные ведут охоту на Шефа, поэтому стараются брать в плен, допрашивать и уничтожать солдат XCOM. Они также способны вредить и на стратегическом уровне, внося хаос в действия XCOM. Ищите и берите штурмом их цитадели, чтобы отделаться от них раз и навсегда.

НОВЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ И УГРОЗЫ «АДВЕНТА»

В бой вступает новый смертоносный пришелец, известный как «Призрак»: он способен создавать копии солдат XCOM. Вам придется выработать новые тактики, чтобы справиться с ним, а также с огненными атаками чистильщиков и пси-способностями жрецов «Адвента».

НОВЫЕ ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ

Тактические операции приведут вас в заброшенные города, опустошенные биологическим оружием пришельцев, подземные тоннели и заросли инопланетной фауны.

РАСШИРЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Вам предстоит выстраивать отношения XCOM с фракциями, защищать «Мститель» от Избранных и отдавать Сопротивлению приказы в соответствии с выбранной стратегией. Теперь вы можете отправлять солдат, ученых и инженеров на секретные задания, которые в случае успеха принесут вам ресурсы и повысят репутацию среди фракций.

РАЗНООБРАЗИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ ПОВТОРНЫЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

Солдаты формируют взаимосвязь со своими боевыми товарищами, получая новые способности. Система SITREP непредсказуемо меняет условия тактических операций, превращая каждую в неповторимое испытание. Расширенные настройки кампании позволяют подстроить длительность и сложность игры под собственные предпочтения.

РЕЖИМ ИСПЫТАНИЯ

Подберите идеальную стратегию и справьтесь с испытаниями, выбранными сообществом, чтобы подняться на вершину мирового рейтинга.

ПУСТЬ ЛЮДИ ЗНАЮТ

Вы можете создавать собственные плакаты Сопротивления, выбирая позы и внешний вид солдат, фильтры, текст и задний план. Ваши плакаты появятся в игре, и, более того, ими можно будет поделиться с друзьями.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2 и соответствующие логотипы являются торговыми знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 65 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.