Описание товара Игра для ПК XCOM 2 - Reinforcement Pack [2K_2230] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии XCom 2.

Поддержите ваших бойцов тремя тематическими наборами дополнений по особой низкой цене. Каждое из них меняет базовую игру и делает ее еще насыщеннее:

• Дополнение «ДЕТИ АНАРХИИ» посвящено повстанческой борьбе и позволяет радикально изменять внешность ваших бойцов.

• Дополнение «ОХОТНИКИ ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» позволяет изменять внешность ваших солдат и превращает XCOM в элитный охотничий отряд. Вам будут противостоять «Правители», новая разновидность пришельцев с еще более сильным оружием и прочнейшей броней. Вас также ждет новое сюжетное задание. Дата выхода: лето 2016 года.

• Дополнение «ПОСЛЕДНИЙ ПОДАРОК ШЭНЬ» добавляет в игру новый класс солдат с уникальными оружием, броней и внешностью, а также включает в себя новое сюжетное задание и карту. Дата выхода: лето 2016 года.Требует наличия игры XCOM 2, которая продается отдельно.*Вы можете сэкономить, приобретя все дополнения одним комплектом. Они также могут продаваться отдельно. Если вы приобретете набор усилений, не покупайте дополнения отдельно, чтобы не платить за них дважды.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 (только 64 разрядная версия) Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 45 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.