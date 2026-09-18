Описание товара Игра для ПК XCOM 2 - Digital Deluxe Edition [2K_1856] (электронный ключ)

Описание

XCOM2 - это продолжение признанной игроками и критиками стратегии XCOM: Enemy Unknown, получившей в 2012 году титул Игра года.

Земля изменилась. Двадцать лет прошло с тех пор как мировые лидеры подписали безоговорочную капитуляцию перед пришельцами. Последний рубеж обороны Земли, организация XCOM, уничтожена, а её остатки рассеяны по миру. Пришельцы правят планетой, застраивая её сверкающими городами, которые обещают безоблачное будущее для человечества. Однако за этим пышным фасадом чужие вынашивают зловещие планы и уничтожают всех, кто отказывается жить по их новым правилам.

Только те, кто обитает на окраинах нового мира сохранили остатки свободы, собираясь с силами, чтобы дать отпор захватчикам. Скрываясь, остатки XCOM пытаются найти способ восстать из пепла, разоблачить оккупантов и уничтожить врага раз и навсегда.

Ключевые Особенности:

XCOM В ПОДПОЛЬЕ: возьмите под контроль транспортный корабль пришельцев Мститель, переделанный в передвижной штаб XCOM. Атакуйте врага по всему миру, заручитесь поддержкой населения и разоблачите его зловещие планы.

НАНИМАЙТЕ БОЙЦОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ: пять классов бойцов, каждый со своим уникальным классовым деревом талантов, включая такие мощные способности как Импульс, позволят вам создавать отряды из солдат, навыки которых лучше всего подходят для реализации ваших тактических планов.

ПАРТИЗАНСКАЯ ТАКТИКА: новая игровая механика предоставит вам больше свободы в сражениях. Состояние мира влияет на окружение во время каждого задания. Используйте укрытия, чтобы устраивать засады на вражеские патрули и забирайте с трупов поверженных противников боевые трофеи. Спасайте ВИПов и раненых товарищей по оружию, оттаскивая их в зону эвакуации.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВРАГОВ: разнообразные противники, от новых биологических видов пришельцев до Адвентов, цепных псов нового режима, создают тактическое разнообразие на поле боя.

ИССЛЕДУЙТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ И УЛУЧШАЙТЕ: конструируйте и стройте отсеки на борту Мстителя, чтобы получить превосходство на поле боя. Используйте учёных и инженеров, чтобы исследовать, создавать и улучшать оружие и броню, которые оптимально подходят для вашего стиля боя.

КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ СЛОЖНО ПО-СВОЕМУ: отправляйтесь на задания по всему миру - от диких земель до самого центра контролируемых пришельцами городов и глубин вражеских комплексов. Вас ждут практически бесконечно разнообразные комбинации карт, заданий и целей.

СОЗДАВАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ: специальные игровые инструменты позволят игрокам создавать собственные кампании, тактические и стратегические игровые особенности, пришельцев и новые классы бойцов, а затем делиться ими с игровым сообществом посредством мастерской Steam.

ВСТУПАЙТЕ В ОЖЕСТОЧЁННЫЕ СХВАТКИ С ДРУГИМИ ИГРОКАМИ: создавайте смешанные отряды из пришельцев и людей и сражайтесь с другими игроками на случайно сгенерированных картах.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 45 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.