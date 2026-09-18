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Игра для ПК XCOM 2 - Anarchy's Children DLC [2K_2229] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК XCOM 2 - Anarchy's Children DLC [2K_2229] (электронный ключ)

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Игра для ПК XCOM 2 - Anarchy&#039;s Children DLC [2K_2229] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300779
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК XCOM 2 - Anarchy's Children DLC [2K_2229] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии XCom 2.

Это дополнение посвящено повстанческой борьбе и добавляет более 100 вариантов изменения внешнего вида бойцов XCOM и доступной им брони. Эти опции сугубо косметические и не влияют на характеристики.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

©1994-2016 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM2, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2015, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Uses Bink Video. Copyright © 1997 – 2015 by RAD Game Tools, Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2015 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Portions hereof © 2002-2015 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. Facial animations generated with FaceFX. © 2002-2015, OC3 Entertainment Inc. and its licensors. All rights reserved. All other marks are property of their respective owners

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 45 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК XCOM 2 - Anarchy's Children DLC [2K_2229] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии XCom 2.

    Это дополнение посвящено повстанческой борьбе и добавляет более 100 вариантов изменения внешнего вида бойцов XCOM и доступной им брони. Эти опции сугубо косметические и не влияют на характеристики.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    ©1994-2016 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM2, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2015, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Uses Bink Video. Copyright © 1997 – 2015 by RAD Game Tools, Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2015 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Portions hereof © 2002-2015 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. Facial animations generated with FaceFX. © 2002-2015, OC3 Entertainment Inc. and its licensors. All rights reserved. All other marks are property of their respective owners

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 45 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК XCOM 2 - Anarchy's Children DLC [2K_2229] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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