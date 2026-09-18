Игра для ПК XCOM 2 - Alien Hunters [2K_1704] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК XCOM 2 - Alien Hunters [2K_1704] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии XCom 2.
Это дополнение посвящено повстанческой борьбе и добавляет более 100 вариантов изменения внешнего вида бойцов XCOM и доступной им брони. Эти опции сугубо косметические и не влияют на характеристики.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
©1994-2016 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM2, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2015, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Uses Bink Video. Copyright © 1997 – 2015 by RAD Game Tools, Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2015 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Portions hereof © 2002-2015 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. Facial animations generated with FaceFX. © 2002-2015, OC3 Entertainment Inc. and its licensors. All rights reserved. All other marks are property of their respective owners
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 45 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии XCom 2.
Это дополнение посвящено повстанческой борьбе и добавляет более 100 вариантов изменения внешнего вида бойцов XCOM и доступной им брони. Эти опции сугубо косметические и не влияют на характеристики.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
©1994-2016 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM2, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Unreal® Engine, Copyright 1998-2015, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. Uses Bink Video. Copyright © 1997 – 2015 by RAD Game Tools, Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2015 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Portions hereof © 2002-2015 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. Facial animations generated with FaceFX. © 2002-2015, OC3 Entertainment Inc. and its licensors. All rights reserved. All other marks are property of their respective owners
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz | AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 45 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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