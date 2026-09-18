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Игра для ПК X-Com : Apocalypse [2K_2233] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК X-Com : Apocalypse [2K_2233] (электронный ключ)

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Игра для ПК X-Com : Apocalypse [2K_2233] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300774
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК X-Com : Apocalypse [2K_2233] (электронный ключ)

Описание

В результате перенаселения, множественных локальных конфликтов и атаки пришельцев Земля была поставлена на грань уничтожения. Выжившие в результате столь глобальных потрясений люди стали жить в гигантских мегаполисах, одним из которых был Mega Primus.

В 2084 году ситуация в это городе вышла из-под контроля, на улицах начались массовые беспорядки. Едва успевшей начаться мирной жизни пришел конец... Полчища враждебно настроенных пришельцев начали проникать в мир людей через открывшиеся над городам ворота в иное измерение. Никто, кроме X-COM, агентства по борьбе с иноземными захватчиками, не в состоянии справиться с непрошеными гостями.

Выступая в роли командующего силами X-COM, игроку предстоит бороться с инопланетной агрессией и пролить свет на истинные замыслы пришельцев. Нанимайте бойцов, покупайте снаряжение, используйте всю мощь различной военной техники. Для победы над тварями из параллельной вселенной все средства хороши. Освободите свой город от страшной угрозы!

 

В X-COM: Apocalypse удивительным образом сочетаются тактические сражения различного масштаба, добыча ресурсов, научные исследования и многое другое. Вы будете управлять своей армией, отражая атаки врагов. Если в окрестностях Mega Primus приземлится вражеский корабль, то вы должны будете его захватить либо уничтожить. Примечательно, что захваченные в ходе боев трофеи можно передать ученым, которые смогут их исследовать и заимствовать технологии противника.

 

X-COM: Apocalypse стала достойным продолжением предыдущих частей серии. Переработанный игровой мир, обновленная графика и более разнообразный геймплей подарят фанатам жанра самые наилучшие впечатления.

 

Особенности игры:

 

  • Достойное продолжение легендарной серии X-COM! Игра выполнена в лучших традициях X-COM: UFO Defense и X-COM: Terror from the Deep.
  • Защищайте огромный город Mega Primus от противников в режиме реального времени.
  • Создайте мощное оружие, основываясь на технологиях полученных при исследовании захваченных предметов и пришельцев.
  • Уничтожайте инопланетных пришельцев, а также присоединившихся к ним людей. Докажите, что агентство X-COM способно справиться с любой опасностью!
    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: : http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система 2000 / Vista / XP Процессор Pentium 90MHz Оперативная память 16 Мб Видеокарта 32 MB DirectX Звуковая карта Sound Blaster and 100% compatibles, Microsoft Sound System, ESS Audio Drive, ProAudio Spectrum, Ensoniq Soundscape and Gravis UltraSound Жесткий диск 60 МБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В результате перенаселения, множественных локальных конфликтов и атаки пришельцев Земля была поставлена на грань уничтожения. Выжившие в результате столь глобальных потрясений люди стали жить в гигантских мегаполисах, одним из которых был Mega Primus.

    В 2084 году ситуация в это городе вышла из-под контроля, на улицах начались массовые беспорядки. Едва успевшей начаться мирной жизни пришел конец... Полчища враждебно настроенных пришельцев начали проникать в мир людей через открывшиеся над городам ворота в иное измерение. Никто, кроме X-COM, агентства по борьбе с иноземными захватчиками, не в состоянии справиться с непрошеными гостями.

    Выступая в роли командующего силами X-COM, игроку предстоит бороться с инопланетной агрессией и пролить свет на истинные замыслы пришельцев. Нанимайте бойцов, покупайте снаряжение, используйте всю мощь различной военной техники. Для победы над тварями из параллельной вселенной все средства хороши. Освободите свой город от страшной угрозы!

     

    В X-COM: Apocalypse удивительным образом сочетаются тактические сражения различного масштаба, добыча ресурсов, научные исследования и многое другое. Вы будете управлять своей армией, отражая атаки врагов. Если в окрестностях Mega Primus приземлится вражеский корабль, то вы должны будете его захватить либо уничтожить. Примечательно, что захваченные в ходе боев трофеи можно передать ученым, которые смогут их исследовать и заимствовать технологии противника.

     

    X-COM: Apocalypse стала достойным продолжением предыдущих частей серии. Переработанный игровой мир, обновленная графика и более разнообразный геймплей подарят фанатам жанра самые наилучшие впечатления.

     

    Особенности игры:

     

    • Достойное продолжение легендарной серии X-COM! Игра выполнена в лучших традициях X-COM: UFO Defense и X-COM: Terror from the Deep.
    • Защищайте огромный город Mega Primus от противников в режиме реального времени.
    • Создайте мощное оружие, основываясь на технологиях полученных при исследовании захваченных предметов и пришельцев.
    • Уничтожайте инопланетных пришельцев, а также присоединившихся к ним людей. Докажите, что агентство X-COM способно справиться с любой опасностью!
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: : http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система 2000 / Vista / XP Процессор Pentium 90MHz Оперативная память 16 Мб Видеокарта 32 MB DirectX Звуковая карта Sound Blaster and 100% compatibles, Microsoft Sound System, ESS Audio Drive, ProAudio Spectrum, Ensoniq Soundscape and Gravis UltraSound Жесткий диск 60 МБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК X-Com : Apocalypse [2K_2233] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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