Игра для ПК WWE 2K19 Standard [2K_4956] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК WWE 2K19 Standard [2K_4956] (электронный ключ)
Описание
Серия игр о профессиональном реслинге пополнилась новейшей игрой WWE 2K19! Обложку игры украшает суперзвезда AJ Styles. Вас ждёт встреча со многими Superstars, Legends и участниками Hall of Fame из WWE, а также новыми фаворитами NXT. Опробуйте реалистичный игровой процесс с разнообразными настройками, типами матчей и вашими любимыми режимами!
Он — «Master of the 619». Она — «Самая крутая женщина планеты». Оформите предзаказ WWE 2K19, чтобы играть за Rey Mysterio и «Rowdy» Ronda Rousey. Never Say Never!
Ключевые Особенности:
ПОТРЯСАЮЩАЯ ГРАФИКА
- Почувствуйте накал страстей благодаря поразительной графике, захватывающему игровому процессу и тысячам новых анимаций, которые позволяют с головой окунуться в мир WWE.
MyCAREER
- Участвуйте в важнейших матчах, унижайте соперников и пройдите по своему пути MyPLAYER к олимпу WWE. Насладитесь лучшим в истории оригинальным сюжетом MyCAREER с персонажами, озвученными суперзвездами WWE!
ВОЗВРАЩЕНИЕ DANIEL BRYAN!
- ДА! ДА! ДА! Пройдите невероятный путь Superstar WWE Daniel Bryan — начиная с изменившего его карьеру события во время WrestleMania XXX и до его душераздирающего ухода и триумфального возвращения в 2018 году. Узнайте историю из уст самого Daniel Bryan! Выполняйте цели, чтобы получить игровых персонажей, костюмы и арены.
НОВЫЙ РЕЖИМ — 2K TOWERS
- По-новому взгляните на игру с 2K Towers! Сыграйте за любимого Superstar WWE или MyPLAYER в любой башне, чтобы попробовать свои силы в ряде матчей с ужасающими испытаниями, невероятными условиями, невероятными новыми правилами и динамическим уровнем сложности — такого в серии WWE 2K ещё не было!
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЖЕЙ
- WWE 2K19 может похвастаться наибольшим количеством персонажей, среди которых множество ваших любимых суперзвезд, легенд и заслуженных бойцов WWE, а также самых знаменитых участников NXT! Сыграйте за сегодняшних Superstars WWE, таких как AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins, Braun Strowman или Shinsuke Nakamura, а также за легендарных «Stone Cold» Steve Austin, The Rock, André the Giant и многих других! Создавайте матчи мечты более чем с 200 Superstars WWE!
© 2005–2018, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2018, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB) DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Описание
Серия игр о профессиональном реслинге пополнилась новейшей игрой WWE 2K19! Обложку игры украшает суперзвезда AJ Styles. Вас ждёт встреча со многими Superstars, Legends и участниками Hall of Fame из WWE, а также новыми фаворитами NXT. Опробуйте реалистичный игровой процесс с разнообразными настройками, типами матчей и вашими любимыми режимами!
Он — «Master of the 619». Она — «Самая крутая женщина планеты». Оформите предзаказ WWE 2K19, чтобы играть за Rey Mysterio и «Rowdy» Ronda Rousey. Never Say Never!
Ключевые Особенности:
ПОТРЯСАЮЩАЯ ГРАФИКА
- Почувствуйте накал страстей благодаря поразительной графике, захватывающему игровому процессу и тысячам новых анимаций, которые позволяют с головой окунуться в мир WWE.
MyCAREER
- Участвуйте в важнейших матчах, унижайте соперников и пройдите по своему пути MyPLAYER к олимпу WWE. Насладитесь лучшим в истории оригинальным сюжетом MyCAREER с персонажами, озвученными суперзвездами WWE!
ВОЗВРАЩЕНИЕ DANIEL BRYAN!
- ДА! ДА! ДА! Пройдите невероятный путь Superstar WWE Daniel Bryan — начиная с изменившего его карьеру события во время WrestleMania XXX и до его душераздирающего ухода и триумфального возвращения в 2018 году. Узнайте историю из уст самого Daniel Bryan! Выполняйте цели, чтобы получить игровых персонажей, костюмы и арены.
НОВЫЙ РЕЖИМ — 2K TOWERS
- По-новому взгляните на игру с 2K Towers! Сыграйте за любимого Superstar WWE или MyPLAYER в любой башне, чтобы попробовать свои силы в ряде матчей с ужасающими испытаниями, невероятными условиями, невероятными новыми правилами и динамическим уровнем сложности — такого в серии WWE 2K ещё не было!
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЖЕЙ
- WWE 2K19 может похвастаться наибольшим количеством персонажей, среди которых множество ваших любимых суперзвезд, легенд и заслуженных бойцов WWE, а также самых знаменитых участников NXT! Сыграйте за сегодняшних Superstars WWE, таких как AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins, Braun Strowman или Shinsuke Nakamura, а также за легендарных «Stone Cold» Steve Austin, The Rock, André the Giant и многих других! Создавайте матчи мечты более чем с 200 Superstars WWE!
© 2005–2018, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2018, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB) DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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