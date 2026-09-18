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Игра для ПК WWE 2K19 Standard [2K_4956] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК WWE 2K19 Standard [2K_4956] (электронный ключ)

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Игра для ПК WWE 2K19 Standard [2K_4956] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300773
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК WWE 2K19 Standard [2K_4956] (электронный ключ)

Описание

Серия игр о профессиональном реслинге пополнилась новейшей игрой WWE 2K19! Обложку игры украшает суперзвезда AJ Styles. Вас ждёт встреча со многими Superstars, Legends и участниками Hall of Fame из WWE, а также новыми фаворитами NXT. Опробуйте реалистичный игровой процесс с разнообразными настройками, типами матчей и вашими любимыми режимами!

Он — «Master of the 619». Она — «Самая крутая женщина планеты». Оформите предзаказ WWE 2K19, чтобы играть за Rey Mysterio и «Rowdy» Ronda Rousey. Never Say Never!

 

Ключевые Особенности:

 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ГРАФИКА

  • Почувствуйте накал страстей благодаря поразительной графике, захватывающему игровому процессу и тысячам новых анимаций, которые позволяют с головой окунуться в мир WWE.
    •  

MyCAREER

  • Участвуйте в важнейших матчах, унижайте соперников и пройдите по своему пути MyPLAYER к олимпу WWE. Насладитесь лучшим в истории оригинальным сюжетом MyCAREER с персонажами, озвученными суперзвездами WWE!
    •  

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ DANIEL BRYAN!

  • ДА! ДА! ДА! Пройдите невероятный путь Superstar WWE Daniel Bryan — начиная с изменившего его карьеру события во время WrestleMania XXX и до его душераздирающего ухода и триумфального возвращения в 2018 году. Узнайте историю из уст самого Daniel Bryan! Выполняйте цели, чтобы получить игровых персонажей, костюмы и арены.
    •  

НОВЫЙ РЕЖИМ — 2K TOWERS

 

  • По-новому взгляните на игру с 2K Towers! Сыграйте за любимого Superstar WWE или MyPLAYER в любой башне, чтобы попробовать свои силы в ряде матчей с ужасающими испытаниями, невероятными условиями, невероятными новыми правилами и динамическим уровнем сложности — такого в серии WWE 2K ещё не было!
    •  

 

ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЖЕЙ

 

  • WWE 2K19 может похвастаться наибольшим количеством персонажей, среди которых множество ваших любимых суперзвезд, легенд и заслуженных бойцов WWE, а также самых знаменитых участников NXT! Сыграйте за сегодняшних Superstars WWE, таких как AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins, Braun Strowman или Shinsuke Nakamura, а также за легендарных «Stone Cold» Steve Austin, The Rock, André the Giant и многих других! Создавайте матчи мечты более чем с 200 Superstars WWE!
    •  

© 2005–2018, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2018, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB) DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК WWE 2K19 Standard [2K_4956] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Серия игр о профессиональном реслинге пополнилась новейшей игрой WWE 2K19! Обложку игры украшает суперзвезда AJ Styles. Вас ждёт встреча со многими Superstars, Legends и участниками Hall of Fame из WWE, а также новыми фаворитами NXT. Опробуйте реалистичный игровой процесс с разнообразными настройками, типами матчей и вашими любимыми режимами!

    Он — «Master of the 619». Она — «Самая крутая женщина планеты». Оформите предзаказ WWE 2K19, чтобы играть за Rey Mysterio и «Rowdy» Ronda Rousey. Never Say Never!

     

    Ключевые Особенности:

     

    ПОТРЯСАЮЩАЯ ГРАФИКА

    • Почувствуйте накал страстей благодаря поразительной графике, захватывающему игровому процессу и тысячам новых анимаций, которые позволяют с головой окунуться в мир WWE.
      •  

    MyCAREER

    • Участвуйте в важнейших матчах, унижайте соперников и пройдите по своему пути MyPLAYER к олимпу WWE. Насладитесь лучшим в истории оригинальным сюжетом MyCAREER с персонажами, озвученными суперзвездами WWE!
      •  

     

    ВОЗВРАЩЕНИЕ DANIEL BRYAN!

    • ДА! ДА! ДА! Пройдите невероятный путь Superstar WWE Daniel Bryan — начиная с изменившего его карьеру события во время WrestleMania XXX и до его душераздирающего ухода и триумфального возвращения в 2018 году. Узнайте историю из уст самого Daniel Bryan! Выполняйте цели, чтобы получить игровых персонажей, костюмы и арены.
      •  

    НОВЫЙ РЕЖИМ — 2K TOWERS

     

    • По-новому взгляните на игру с 2K Towers! Сыграйте за любимого Superstar WWE или MyPLAYER в любой башне, чтобы попробовать свои силы в ряде матчей с ужасающими испытаниями, невероятными условиями, невероятными новыми правилами и динамическим уровнем сложности — такого в серии WWE 2K ещё не было!
      •  

     

    ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЖЕЙ

     

    • WWE 2K19 может похвастаться наибольшим количеством персонажей, среди которых множество ваших любимых суперзвезд, легенд и заслуженных бойцов WWE, а также самых знаменитых участников NXT! Сыграйте за сегодняшних Superstars WWE, таких как AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins, Braun Strowman или Shinsuke Nakamura, а также за легендарных «Stone Cold» Steve Austin, The Rock, André the Giant и многих других! Создавайте матчи мечты более чем с 200 Superstars WWE!
      •  

    © 2005–2018, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2018, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 (2GB) / Radeon HD 7850 (2GB) DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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