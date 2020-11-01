Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Tamron Объектив Tamron 16-300mm F 3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Nikon F (B016N)

Объектив Tamron 16-300mm F 3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Nikon F (B016N)

Артикул: 30076
Объектив Tamron AF 16-300mm F 3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Nikon F
37 797 руб. 
Купить
+ 91 КэтКоинов
Артикул: 30076
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год, 5 лет при регистрации на www.tamron5.ru
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендTamron
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра67 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/6.30
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/3.50
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм300
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм16
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.54

Объектив Tamron AF 16-300mm F 3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Nikon F - объектив с возможностью макросъемки для зеркальных фотоаппаратов с матрицей формата APS-C. Рекомендован для тех любителей и профессионалов, кто хотел бы использовать одну и ту же оптику в самых разных обстоятельствах: от портретных съемок до съемок пейзажей и городской архитектуры.

Особенности:

  • Уникальный оптический зум, кратность которого составляет 18.8 (в эквиваленте 35-мм камеры его фокусные расстояния равны 24-450 мм);
  • Возможность работать в дождливую погоду благодаря влагозащитному кольцу;
  • Объектив имеет мотор Piezo Drive, гарантирующий исключительно точную автоматическую фокусировку, возможна также ручная фокусировка;
  • При помощи системы подавления вибраций VC (Vibration Compensation) возможно производить съемку без штатива с максимальным зумом 300мм;
  • Минимальная дистанция фокусировки объектива составляет лишь 39 сантиметров на всем диапазоне фокусных расстояний;
  • Объектив оснащен функцией макросъемки.

Комплектация:

  • Объектив Tamron AF 16-300mm F 3.5-6.3 Di II VC PZD Macro;
  • Передняя и задняя крышки;
  • Лепестковая бленда.
Гарантия производителя 5 лет.


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Объектив Tamron 16-300mm F 3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Nikon F (B016N) - по цене 37797 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...