Игра для ПК WWE 2K18 Season Pass [2K_3657] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК WWE 2K18 Season Pass [2K_3657] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры WWE 2K18.
Хотите получить от вашей любимой серии WWE 2K еще больше? Купив сезонный абонемент WWE 2K18 Season Pass, вы получите доступ к дополнительным материалам, включающим Superstars, приемы и улучшения!
Все материалы Season Pass станут доступны до марта 2018 года.
Season Pass входит в состав WWE 2K18 - Digital Deluxe.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2005–2017, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2017, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.
Требования к системеОперационная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры WWE 2K18.
Хотите получить от вашей любимой серии WWE 2K еще больше? Купив сезонный абонемент WWE 2K18 Season Pass, вы получите доступ к дополнительным материалам, включающим Superstars, приемы и улучшения!
Все материалы Season Pass станут доступны до марта 2018 года.
Season Pass входит в состав WWE 2K18 - Digital Deluxe.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2005–2017, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2017, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.
Требования к системеОперационная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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