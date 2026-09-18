Описание товара Игра для ПК WWE 2K18 [2K_3601] (электронный ключ)

Описание

Встречайте WWE 2K18! Крупнейшая серия игр о мире профессионального рестлинга возвращается. Обложку игры украшает суперзвезда Seth Rollins. В WWE 2K18 вас ждёт сумасшедшая динамика, великолепная графика, драматичные события, азартные бои, новые игровые режимы и типы матчей, широкие возможности для создания собственных персонажей и всё то, за что вы любите игры серии WWE 2K! Станьте ещё ближе к рингу! Be Like No One.

Ключевые Особенности:

Самая реалистичная игра о соревнованиях WWE в истории!

Самая реалистичная игра о мире профессионального рестлинга стала ещё увлекательнее! В ней появились матчи на восемь участников, новая система захвата и переноса, новый метод определения веса, тысячи новых вариантов анимации и большая зона за сценой. Совершенно новый графический движок полностью преобразил WWE 2K18 и позволил как никогда реалистично перенести на экран драматические события из мира рестлинга!

MyCAREER

Режим MyCAREER обновлён, и теперь вы сможете добиться невероятных успехов на пути к вершине турнира WrestleMania. Окунитесь в события рестлинга с головой, свободно исследуя этот удивительный мир за пределами ринга. Общайтесь с суперзвёздами WWE, создавайте союзы, наживайте врагов, находите задания и продумывайте стратегию предстоящих матчей.

ROAD TO GLORY

Сможет ли ваш герой в режиме MyPLAYER попасть в WWE Hall of Fame? В игру добавлен совершенно новый режим – ROAD TO GLORY! Соревнуйтесь с противниками в сети и развивайте своего героя MyPLAYER, открывая новые элементы игры и получая улучшения и усиления, участвуйте в особых событиях, которые проходят одновременно с реальными мероприятиями WWE, такими как просмотры платных трансляций.

Динамичный набор Creation Suite

Настраивайте игру как никогда раньше, используя расширенный набор инструментов и новую возможность для матчей – Custom Match! Богатый инструментарий режима Creation Suite предоставляет ещё больше возможностей для настройки режимов Create-a-Superstar, Create-a-Video и Create-an-Arena.

Мы серьёзно, вас ждёт САМЫЙ БОЛЬШОЙ СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ!

Побеждайте на ринге, играя за МНОЖЕСТВО любимых звёзд WWE, NXT и легендарных Superstars! Без шуток – в WWE 2K18 вы встретите самый полный список наиболее ярких Superstars и Legends в WWE и NXT, которые когда-либо сражались на ринге WWE!

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.