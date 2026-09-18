Игра для ПК WWE 2K18 - MyPlayer Kickstarter Pack [2K_3658] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК WWE 2K18 - MyPlayer Kickstarter Pack [2K_3658] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры WWE 2K18.
Ускорьте карьеру своей Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K18 MyPlayer Kick Start! Помогите вашей Superstar стать настоящей суперзвездой!
Примечание: этот предмет входит в состав премиальных материалов при покупке Season Pass.
© 2005–2017, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2017, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры WWE 2K18.
Ускорьте карьеру своей Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K18 MyPlayer Kick Start! Помогите вашей Superstar стать настоящей суперзвездой!
Примечание: этот предмет входит в состав премиальных материалов при покупке Season Pass.
© 2005–2017, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2017, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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