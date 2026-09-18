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Игра для ПК WWE 2K18 - Digital Deluxe [2K_3600] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК WWE 2K18 - Digital Deluxe [2K_3600] (электронный ключ)

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Игра для ПК WWE 2K18 - Digital Deluxe [2K_3600] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300762
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК WWE 2K18 - Digital Deluxe [2K_3600] (электронный ключ)

Описание

Фанаты WWE, спортивных симуляторов и файтингов – встречайте WWE 2K18! Крупнейшая серия игр о мире профессионального рестлинга возвращается. Благодаря WWE 2K18 Deluxe Edition вы получите максимум удовольствия от серии WWE 2K, ведь это издание открывает доступ к ещё большему количеству суперзвёзд и приёмов, а также к WWE 2K18 Season Pass, MyPLAYER Kick Start, Accelerator и другим крутым материалам, о которых вы скоро узнаете!

Ключевые Особенности:

Самая реалистичная игра о соревнованиях WWE в истории!

Самая реалистичная игра о мире профессионального рестлинга стала ещё увлекательнее! В ней появились матчи на восемь участников, новая система захвата и переноса, новый метод определения веса, тысячи новых вариантов анимации и большая зона за сценой. Совершенно новый графический движок полностью преобразил WWE 2K18 и позволил как никогда реалистично перенести на экран драматические события из мира рестлинга!

  • MyCAREER
    •  

Режим MyCAREER обновлён, и теперь вы сможете добиться невероятных успехов на пути к вершине турнира WrestleMania. Окунитесь в события рестлинга с головой, свободно исследуя этот удивительный мир за пределами ринга. Общайтесь с суперзвёздами WWE, создавайте союзы, наживайте врагов, находите задания и продумывайте стратегию предстоящих матчей.

 

  • ROAD TO GLORY

 

Сможет ли ваш герой в режиме MyPLAYER попасть в WWE Hall of Fame? В игру добавлен совершенно новый режим – ROAD TO GLORY! Соревнуйтесь с противниками в сети и развивайте своего героя MyPLAYER, открывая новые элементы игры и получая улучшения и усиления, участвуйте в особых событиях, которые проходят одновременно с реальными мероприятиями WWE, такими как просмотры платных трансляций.

 

  • Динамичный набор Creation Suite
    •  

Настраивайте игру как никогда раньше, используя расширенный набор инструментов и новую возможность для матчей – Custom Match! Богатый инструментарий режима Creation Suite предоставляет ещё больше возможностей для настройки режимов Create-a-Superstar, Create-a-Video и Create-an-Arena.

 

Мы серьёзно, вас ждёт САМЫЙ БОЛЬШОЙ СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ!

 

Побеждайте на ринге, играя за МНОЖЕСТВО любимых звёзд WWE, NXT и легендарных Superstars! Без шуток – в WWE 2K18 вы встретите самый полный список наиболее ярких Superstars и Legends в WWE и NXT, которые когда-либо сражались на ринге WWE!

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© 2005–2017, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2017, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК WWE 2K18 - Digital Deluxe [2K_3600] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Фанаты WWE, спортивных симуляторов и файтингов – встречайте WWE 2K18! Крупнейшая серия игр о мире профессионального рестлинга возвращается. Благодаря WWE 2K18 Deluxe Edition вы получите максимум удовольствия от серии WWE 2K, ведь это издание открывает доступ к ещё большему количеству суперзвёзд и приёмов, а также к WWE 2K18 Season Pass, MyPLAYER Kick Start, Accelerator и другим крутым материалам, о которых вы скоро узнаете!

    Ключевые Особенности:

    Самая реалистичная игра о соревнованиях WWE в истории!

    Самая реалистичная игра о мире профессионального рестлинга стала ещё увлекательнее! В ней появились матчи на восемь участников, новая система захвата и переноса, новый метод определения веса, тысячи новых вариантов анимации и большая зона за сценой. Совершенно новый графический движок полностью преобразил WWE 2K18 и позволил как никогда реалистично перенести на экран драматические события из мира рестлинга!

    • MyCAREER
      •  

    Режим MyCAREER обновлён, и теперь вы сможете добиться невероятных успехов на пути к вершине турнира WrestleMania. Окунитесь в события рестлинга с головой, свободно исследуя этот удивительный мир за пределами ринга. Общайтесь с суперзвёздами WWE, создавайте союзы, наживайте врагов, находите задания и продумывайте стратегию предстоящих матчей.

     

    • ROAD TO GLORY

     

    Сможет ли ваш герой в режиме MyPLAYER попасть в WWE Hall of Fame? В игру добавлен совершенно новый режим – ROAD TO GLORY! Соревнуйтесь с противниками в сети и развивайте своего героя MyPLAYER, открывая новые элементы игры и получая улучшения и усиления, участвуйте в особых событиях, которые проходят одновременно с реальными мероприятиями WWE, такими как просмотры платных трансляций.

     

    • Динамичный набор Creation Suite
      •  

    Настраивайте игру как никогда раньше, используя расширенный набор инструментов и новую возможность для матчей – Custom Match! Богатый инструментарий режима Creation Suite предоставляет ещё больше возможностей для настройки режимов Create-a-Superstar, Create-a-Video и Create-an-Arena.

     

    Мы серьёзно, вас ждёт САМЫЙ БОЛЬШОЙ СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ!

     

    Побеждайте на ринге, играя за МНОЖЕСТВО любимых звёзд WWE, NXT и легендарных Superstars! Без шуток – в WWE 2K18 вы встретите самый полный список наиболее ярких Superstars и Legends в WWE и NXT, которые когда-либо сражались на ринге WWE!

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 2005–2017, Take-Two Interactive Software и её дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Разработка YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. и соответствующий логотип являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками YUKE’S Co., Ltd. Все программы WWE, имена персонажей, изображения, образы, слоганы, борцовские приёмы, товарные знаки, логотипы и сопутствующие права являются эксклюзивной собственностью WWE и дочерних компаний. © 2017, WWE. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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