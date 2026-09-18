Игра для ПК WWE 2K18 - Cena (Nuff Pack [2K_3768] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК WWE 2K18 - Cena (Nuff Pack [2K_3768] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Требуется наличие основной игры WWE 2K18.
Отметьте 15-ю годовщину одного из самых популярных Superstars за всю историю WWE! Вас ожидает новый эксклюзивный цифровой контент! Сыграйте за двух величайших соперников легендарного John Cena – Rob Van Dam и Batista! А также получите две версии John Cena (2001 и 2006)!
Примечание: этот предмет входит в состав WWE 2K18 Deluxe Edition.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. and its logo are trademarks and/or registered trademarks of YUKE’S Co., Ltd. All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. © 2017 WWE. All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners.
Требования к системеОперационная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Требуется наличие основной игры WWE 2K18.
Отметьте 15-ю годовщину одного из самых популярных Superstars за всю историю WWE! Вас ожидает новый эксклюзивный цифровой контент! Сыграйте за двух величайших соперников легендарного John Cena – Rob Van Dam и Batista! А также получите две версии John Cena (2001 и 2006)!
Примечание: этот предмет входит в состав WWE 2K18 Deluxe Edition.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by YUKE’S Co., Ltd. YUKE’S Co., Ltd. and its logo are trademarks and/or registered trademarks of YUKE’S Co., Ltd. All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. © 2017 WWE. All Rights Reserved. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners.
Требования к системеОперационная система Windows 7 64-bit (with latest updates) Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 670 / Radeon HD 7850 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 50 ГБ Интернет Дополнительно Не менее 2 GB DDR Video Memory
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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