Игра для ПК WWE 2K17 Digital Deluxe [2K_2162] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК WWE 2K17 Digital Deluxe [2K_2162] (электронный ключ)
Описание
"Теперь и на ПК! Добро пожаловать в Suplex City, появившийся на свет при содействии Superstar Brock Lesnar! WWE 2K17 — действующий чемпион флагманской серии видеоигр о реслинге! Эта игра порадует вас великолепной графикой, ультрареалистичным игровым процессом и огромным roster ваших любимых Superstars и Legends из WWE и NXT.
В WWE 2K17 PC Digital Deluxe Edition дополнительно войдут более 20 персонажей, 50 новых приемов и огромное количество другого контента!"
Особенности игры:
- Вас ждет самая впечатляющая игра за всю историю серии: тысячи новых приемов, новая анимация, множество схваток на арене (Arena) и за ее пределами, а также крупнейший на сегодня список Superstars и Legends из WWE и NXT.
- Впишите имя своего персонажа в историю WWE с помощью инструментов Creation Suite, которые позволяют записывать видеоролики (Create a Video), подбирать анимацию победы (Create a Victory) и сохранять повторы особенно удачных моментов
- (благодаря системе Highlight Replay). Дополнительный контент дает возможность изменять бойцов (Superstars), создавать невероятные арены (Arenas) и проводить яркие чемпионаты (Championships).
- MyCAREER и WWE Universe на движке Promo Engine: благодаря совершенно новому движку Promo Engine вы по-новому взглянете на характеры и поведение спортсменов WWE в режимах MyCAREER и WWE Universe. Диалоги помогут вашим героям
- обзавестись новыми противниками или найти союзников и обрести индивидуальность на пути к вершинам NXT и WWE Hall of Fame, поэтому за словами придется следить! Попадите под крыло Paul Heyman в новом эксклюзивном подсюжете WWE 2K17.
- Саундтрек от Sean «Diddy» Combs, известного также как Puff Daddy: вы услышите саундтрек, записанный ярчайшими звездами музыкальной индустрии: Twenty One Pilots, French Montana и Black Sabbath. Исполнительным продюсером проекта выступил знаменитый Sean «Diddy» Combs, также известный под псевдонимом Puff Daddy!
Версия для ПК, WWE 2K17 PC Standard Edition, включает эксклюзивный Goldberg Pack!
- Играйте за WCW Goldberg в черном трико.
- Играйте за WWE Goldberg в черно-белом трико.
- Две игровые арены (Arenas): WCW Monday Nitro и Halloween Havoc.
- WWE 2K17 MyPlayer Kick Start: ускорьте карьеру своего Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K17 MyPlayer Kick Start! Сделайте своего Superstar настоящей звездой!
NXT Enhancement Pack:
- Играйте за Apollo Crews, Nia Jax и Shinsuke Nakamura.
- Получайте на 50% больше очков для Superstar в режиме MyCareer, проводя матчи NXT!
- Accelerator
- Определите рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре.
- Откройте всех WWE Superstars и Legends, а также альтернативные костюмы с помощью набора - Accelerator!
- Legends Pack: набор включает таких легендарных бойцов, как Brutus «The Barber» Beefcake, Eddie Guerrero, Greg «The Hammer» Valentine, Sycho Sid и Tatanka.
- New Moves Pack: добавьте в свой арсенал более 50 новых приемов! Оглушайте противников с помощью Swingout Neckbreaker, как Charlotte, спрыгивайте с верхнего каната, используя Elbro Drop, как Zack Ryder, или применяйте Face Wash Combo, как Samoa Joe.
- Future Stars Pack: сыграйте за 5 восходящих Superstars WWE. Набор Future Stars Pack даст вам возможность поиграть за Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley и Tye Dillinger.
- Hall of Fame Showcase: повторите самые памятные исторические матчи WWE, в том числе Hall of Fame Class 2016, а также получите новых игровых персонажей, костюмы и арены! Вас ждут бои Sting против Ric Flair (1988), Cactus Jack и Diamond Dallas Page против The Fabulous Freebirds (1992), Papa Shango против The Godfather, Big Boss Man против The Big Show и многие другие.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
"Теперь и на ПК! Добро пожаловать в Suplex City, появившийся на свет при содействии Superstar Brock Lesnar! WWE 2K17 — действующий чемпион флагманской серии видеоигр о реслинге! Эта игра порадует вас великолепной графикой, ультрареалистичным игровым процессом и огромным roster ваших любимых Superstars и Legends из WWE и NXT.
В WWE 2K17 PC Digital Deluxe Edition дополнительно войдут более 20 персонажей, 50 новых приемов и огромное количество другого контента!"
Особенности игры:
- Вас ждет самая впечатляющая игра за всю историю серии: тысячи новых приемов, новая анимация, множество схваток на арене (Arena) и за ее пределами, а также крупнейший на сегодня список Superstars и Legends из WWE и NXT.
- Впишите имя своего персонажа в историю WWE с помощью инструментов Creation Suite, которые позволяют записывать видеоролики (Create a Video), подбирать анимацию победы (Create a Victory) и сохранять повторы особенно удачных моментов
- (благодаря системе Highlight Replay). Дополнительный контент дает возможность изменять бойцов (Superstars), создавать невероятные арены (Arenas) и проводить яркие чемпионаты (Championships).
- MyCAREER и WWE Universe на движке Promo Engine: благодаря совершенно новому движку Promo Engine вы по-новому взглянете на характеры и поведение спортсменов WWE в режимах MyCAREER и WWE Universe. Диалоги помогут вашим героям
- обзавестись новыми противниками или найти союзников и обрести индивидуальность на пути к вершинам NXT и WWE Hall of Fame, поэтому за словами придется следить! Попадите под крыло Paul Heyman в новом эксклюзивном подсюжете WWE 2K17.
- Саундтрек от Sean «Diddy» Combs, известного также как Puff Daddy: вы услышите саундтрек, записанный ярчайшими звездами музыкальной индустрии: Twenty One Pilots, French Montana и Black Sabbath. Исполнительным продюсером проекта выступил знаменитый Sean «Diddy» Combs, также известный под псевдонимом Puff Daddy!
Версия для ПК, WWE 2K17 PC Standard Edition, включает эксклюзивный Goldberg Pack!
- Играйте за WCW Goldberg в черном трико.
- Играйте за WWE Goldberg в черно-белом трико.
- Две игровые арены (Arenas): WCW Monday Nitro и Halloween Havoc.
- WWE 2K17 MyPlayer Kick Start: ускорьте карьеру своего Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K17 MyPlayer Kick Start! Сделайте своего Superstar настоящей звездой!
NXT Enhancement Pack:
- Играйте за Apollo Crews, Nia Jax и Shinsuke Nakamura.
- Получайте на 50% больше очков для Superstar в режиме MyCareer, проводя матчи NXT!
- Accelerator
- Определите рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре.
- Откройте всех WWE Superstars и Legends, а также альтернативные костюмы с помощью набора - Accelerator!
- Legends Pack: набор включает таких легендарных бойцов, как Brutus «The Barber» Beefcake, Eddie Guerrero, Greg «The Hammer» Valentine, Sycho Sid и Tatanka.
- New Moves Pack: добавьте в свой арсенал более 50 новых приемов! Оглушайте противников с помощью Swingout Neckbreaker, как Charlotte, спрыгивайте с верхнего каната, используя Elbro Drop, как Zack Ryder, или применяйте Face Wash Combo, как Samoa Joe.
- Future Stars Pack: сыграйте за 5 восходящих Superstars WWE. Набор Future Stars Pack даст вам возможность поиграть за Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley и Tye Dillinger.
- Hall of Fame Showcase: повторите самые памятные исторические матчи WWE, в том числе Hall of Fame Class 2016, а также получите новых игровых персонажей, костюмы и арены! Вас ждут бои Sting против Ric Flair (1988), Cactus Jack и Diamond Dallas Page против The Fabulous Freebirds (1992), Papa Shango против The Godfather, Big Boss Man против The Big Show и многие другие.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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