Игра для ПК WWE 2K17 - Season Pass [2K_2178] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК WWE 2K17 - Season Pass [2K_2178] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации дополнительного контента необходимо наличие WWE 2K17.
Получите еще больше контента и скидку на DLC благодаря Season Pass для WWE 2K17! Предложение распространяется на Accelerator, MyPlayer Kick Start, NXT Enhancement Pack, Legends Pack, Future Stars Pack, New Moves Pack и Hall of Fame Showcase! Все материалы Season Pass станут доступны до 31 марта 2017 года.
Accelerator:
- Устанавливайте рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре. Откройте всех WWE Superstars и Legends, включая альтернативные костюмы, с помощью набора Accelerator Pack!
MyPlayer Kick Start:
- Ускорьте карьеру своей Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K17 MyPlayer Kick Start! Смотрите, как ваша Superstar становится настоящей звездой!
NXT Enhancement Pack:
- NXT – это мы! Приобщитесь к покорившим многомиллионную аудиторию боям с набором WWE 2K17 NXT Enhancement Pack! Играйте за легендарных бойцов Apollo Crews, Nia Jax и Shinsuke Nakamura и получайте на 50% больше очков для Superstar в режиме MyCareer, проводя матчи NXT!
Legends Pack:
- Пополните свою команду бойцов набором WWE 2K17 Legends Pack и сыграйте за величайших реслеров в истории WWE. Набор включает таких Legends, как Brutus The Barber Beefcake, Eddie Guerrero, Greg The Hammer Valentine, Sycho Sid и Tatanka.
New Moves Pack:
- Добавьте в свой арсенал более 35 новых приемов! Оглушайте противников с помощью Swingout Neckbreaker, как Charlotte, спрыгивайте с верхнего каната, используя Elbro Drop, как Zack Ryder, или применяйте Face Wash Combo, как Samoa Joe.
Future Stars Pack:
- Сыграйте за пятерых многообещающих Superstars WWE. Набор Future Stars Pack даст вам возможность поиграть за Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley и Tye Dillinger.
Hall of Fame Showcase:
- Повторите самые запомнившиеся исторические матчи WWE в 2016 Hall of Fame Class, а также получите новых игровых персонажей, костюмы и арены! Вас ждут бои Sting против Ric Flair (1988), Cactus Jack и Diamond Dallas Page против The Fabulous Freebirds (1992), Papa Shango против The Godfather, Big Boss Man против The Big Show и многие другие.
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации дополнительного контента необходимо наличие WWE 2K17.
Получите еще больше контента и скидку на DLC благодаря Season Pass для WWE 2K17! Предложение распространяется на Accelerator, MyPlayer Kick Start, NXT Enhancement Pack, Legends Pack, Future Stars Pack, New Moves Pack и Hall of Fame Showcase! Все материалы Season Pass станут доступны до 31 марта 2017 года.
Accelerator:
- Устанавливайте рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре. Откройте всех WWE Superstars и Legends, включая альтернативные костюмы, с помощью набора Accelerator Pack!
MyPlayer Kick Start:
- Ускорьте карьеру своей Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K17 MyPlayer Kick Start! Смотрите, как ваша Superstar становится настоящей звездой!
NXT Enhancement Pack:
- NXT – это мы! Приобщитесь к покорившим многомиллионную аудиторию боям с набором WWE 2K17 NXT Enhancement Pack! Играйте за легендарных бойцов Apollo Crews, Nia Jax и Shinsuke Nakamura и получайте на 50% больше очков для Superstar в режиме MyCareer, проводя матчи NXT!
Legends Pack:
- Пополните свою команду бойцов набором WWE 2K17 Legends Pack и сыграйте за величайших реслеров в истории WWE. Набор включает таких Legends, как Brutus The Barber Beefcake, Eddie Guerrero, Greg The Hammer Valentine, Sycho Sid и Tatanka.
New Moves Pack:
- Добавьте в свой арсенал более 35 новых приемов! Оглушайте противников с помощью Swingout Neckbreaker, как Charlotte, спрыгивайте с верхнего каната, используя Elbro Drop, как Zack Ryder, или применяйте Face Wash Combo, как Samoa Joe.
Future Stars Pack:
- Сыграйте за пятерых многообещающих Superstars WWE. Набор Future Stars Pack даст вам возможность поиграть за Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley и Tye Dillinger.
Hall of Fame Showcase:
- Повторите самые запомнившиеся исторические матчи WWE в 2016 Hall of Fame Class, а также получите новых игровых персонажей, костюмы и арены! Вас ждут бои Sting против Ric Flair (1988), Cactus Jack и Diamond Dallas Page против The Fabulous Freebirds (1992), Papa Shango против The Godfather, Big Boss Man против The Big Show и многие другие.
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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