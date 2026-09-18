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Игра для ПК WWE 2K17 - Season Pass [2K_2178] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК WWE 2K17 - Season Pass [2K_2178] (электронный ключ)

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Игра для ПК WWE 2K17 - Season Pass [2K_2178] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300757
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК WWE 2K17 - Season Pass [2K_2178] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации дополнительного контента необходимо наличие WWE 2K17.

Получите еще больше контента и скидку на DLC благодаря Season Pass для WWE 2K17! Предложение распространяется на Accelerator, MyPlayer Kick Start, NXT Enhancement Pack, Legends Pack, Future Stars Pack, New Moves Pack и Hall of Fame Showcase! Все материалы Season Pass станут доступны до 31 марта 2017 года.

 

Accelerator:

 

  • Устанавливайте рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре. Откройте всех WWE Superstars и Legends, включая альтернативные костюмы, с помощью набора Accelerator Pack!
    •  

 

MyPlayer Kick Start:

 

  • Ускорьте карьеру своей Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K17 MyPlayer Kick Start! Смотрите, как ваша Superstar становится настоящей звездой!
    •  

NXT Enhancement Pack:

 

  • NXT – это мы! Приобщитесь к покорившим многомиллионную аудиторию боям с набором WWE 2K17 NXT Enhancement Pack! Играйте за легендарных бойцов Apollo Crews, Nia Jax и Shinsuke Nakamura и получайте на 50% больше очков для Superstar в режиме MyCareer, проводя матчи NXT!
    •  

 

Legends Pack:

 

  • Пополните свою команду бойцов набором WWE 2K17 Legends Pack и сыграйте за величайших реслеров в истории WWE. Набор включает таких Legends, как Brutus The Barber Beefcake, Eddie Guerrero, Greg The Hammer Valentine, Sycho Sid и Tatanka.
    •  

New Moves Pack:

 

  • Добавьте в свой арсенал более 35 новых приемов! Оглушайте противников с помощью Swingout Neckbreaker, как Charlotte, спрыгивайте с верхнего каната, используя Elbro Drop, как Zack Ryder, или применяйте Face Wash Combo, как Samoa Joe.
    •  

Future Stars Pack:

 

  • Сыграйте за пятерых многообещающих Superstars WWE. Набор Future Stars Pack даст вам возможность поиграть за Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley и Tye Dillinger.
    •  

Hall of Fame Showcase:

 

  • Повторите самые запомнившиеся исторические матчи WWE в 2016 Hall of Fame Class, а также получите новых игровых персонажей, костюмы и арены! Вас ждут бои Sting против Ric Flair (1988), Cactus Jack и Diamond Dallas Page против The Fabulous Freebirds (1992), Papa Shango против The Godfather, Big Boss Man против The Big Show и многие другие.
    •  

 

 

© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 50 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации дополнительного контента необходимо наличие WWE 2K17.

    Получите еще больше контента и скидку на DLC благодаря Season Pass для WWE 2K17! Предложение распространяется на Accelerator, MyPlayer Kick Start, NXT Enhancement Pack, Legends Pack, Future Stars Pack, New Moves Pack и Hall of Fame Showcase! Все материалы Season Pass станут доступны до 31 марта 2017 года.

     

    Accelerator:

     

    • Устанавливайте рейтинг и характеристики всех WWE Superstars и Legends в игре. Откройте всех WWE Superstars и Legends, включая альтернативные костюмы, с помощью набора Accelerator Pack!
      •  

     

    MyPlayer Kick Start:

     

    • Ускорьте карьеру своей Superstar в режиме MyCareer с помощью WWE 2K17 MyPlayer Kick Start! Смотрите, как ваша Superstar становится настоящей звездой!
      •  

    NXT Enhancement Pack:

     

    • NXT – это мы! Приобщитесь к покорившим многомиллионную аудиторию боям с набором WWE 2K17 NXT Enhancement Pack! Играйте за легендарных бойцов Apollo Crews, Nia Jax и Shinsuke Nakamura и получайте на 50% больше очков для Superstar в режиме MyCareer, проводя матчи NXT!
      •  

     

    Legends Pack:

     

    • Пополните свою команду бойцов набором WWE 2K17 Legends Pack и сыграйте за величайших реслеров в истории WWE. Набор включает таких Legends, как Brutus The Barber Beefcake, Eddie Guerrero, Greg The Hammer Valentine, Sycho Sid и Tatanka.
      •  

    New Moves Pack:

     

    • Добавьте в свой арсенал более 35 новых приемов! Оглушайте противников с помощью Swingout Neckbreaker, как Charlotte, спрыгивайте с верхнего каната, используя Elbro Drop, как Zack Ryder, или применяйте Face Wash Combo, как Samoa Joe.
      •  

    Future Stars Pack:

     

    • Сыграйте за пятерых многообещающих Superstars WWE. Набор Future Stars Pack даст вам возможность поиграть за Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley и Tye Dillinger.
      •  

    Hall of Fame Showcase:

     

    • Повторите самые запомнившиеся исторические матчи WWE в 2016 Hall of Fame Class, а также получите новых игровых персонажей, костюмы и арены! Вас ждут бои Sting против Ric Flair (1988), Cactus Jack и Diamond Dallas Page против The Fabulous Freebirds (1992), Papa Shango против The Godfather, Big Boss Man против The Big Show и многие другие.
      •  

     

     

    © 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Программный код, имена актеров, изображения, любые сходства, слоганы, борцовские движения, товарные знаки, логотипы и авторские права являются исключительной собственностью WWE и ее дочерних компаний. © 2017 WWE. Все права сохранены.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система 7 (64 bit) / со всеми последними обновлениями Процессор Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 50 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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