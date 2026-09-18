Игра для ПК WWE 2K16 [2K_2194] (электронный ключ)

Описание

Описание

В коллекции лучших игр WWE появился новый шедевр. Встречайте WWE 2K16! Новейшее пополнение в семействе игр WWE позволит вам вновь испытать азарт, хорошо знакомый любому поклоннику рестлинга. Вас ждут полюбившиеся режимы, поразительные нововведения и многое другое! Не упустите уникальную возможность сыграть за лучших WWE Superstars, Divas и Legends всех времен. WWE 2K16 для ПК включает весь выпущенный загружаемый контент!

Особенности игры:

Самый большой Roster за всю историю: вас ждут более 120 уникальных игровых персонажей, таких как Superstar Stone Cold Steve Austin, Seth Rollins, Daniel Bryan, Dean Ambrose, Bad News Barrett, Paige и Finn Bálor. WWE 2K16 обладает самым большим roster из всех игр WWE.

2K Showcase: популярный сюжетный режим возвращается! WWE 2K16 позволит игрокам еще раз насладиться лучшими матчами и моментами WWE. Победы откроют вам доступ к легендарным персонажам, их выходам на сцену, новым типам матчей, экипировки и многому другому.

WWE Universe: WWE 2K16 – истории, соперники и выбор карт в игре были существенно улучшены. Впервые за всю историю серии Superstars смогут принимать участие в нескольких шоу одновременно, тем самым позволяя игрокам насладиться игрой сполна.

All DLC Included: WWE 2K16 для ПК включает весь выпущенный загружаемый контент. Вас ждет: Arnold Schwarzenegger как The Terminator: вы сможете играть за любую из двух версий Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора: T-800 из фильма «Терминатор» или T-800 из фильма «Терминатор 2: Судный день». MyPlayer KickStart: игроки получат немедленный доступ к возможности усилить рейтинги и параметры созданного Superstar в режиме MyCareer. Accelerator: игроки получат немедленный доступ ко всему закрытому контенту, имеющемуся в игре (за исключением загружаемого контента). New Moves Pack: более 30 новых приемов, включая Corner Enzuigiri (ставший популярным благодаря WWE Diva Nikki Bella), Avalanche Ram (ставший популярным благодаря WWE Diva Paige), Sidewinder Suplex (ставший популярным благодаря WWE и NXT Superstar Kevin Owens). Legends Pack: возможность играть за WWE Legends Big Boss Man, Dusty Rhodes, Lita, Mr. Perfect, "Rowdy" Roddy Piper и Trish Stratus. 2015 Hall of Fame Showcase: примите участие в матчах и сыграйте за следующих Superstars: "Macho Man" Randy Savage против Jake "The Snake" Roberts. Rikishi против The Rock. Alundra Blayze против Paige. Larry Zbyszko/Arn Anderson против Ricky "The Dragon" Steamboat/Dustin Rhodes. Tatsumi Fujinami против Ric Flair. The Bushwhackers против The Natural Disasters Future Stars Pack: сыграйте за WWE/NXT Superstars: Samoa Joe, Diego, Fernando, Blake и Murphy.



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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows Vista SP2 64 bits Процессор Intel Core i3 2105 @ 3.1 GHz or AMD Phenom 2 X4 955 @ 3.2GHz Оперативная память 4GB Видеокарта GeForce GTX 460 / Radeon HD 5870 DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 44 GB

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.