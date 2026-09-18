Игра для ПК Watch_Dogs® 2 - Season Pass [UB_2068] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Watch_Dogs® 2 - Season Pass [UB_2068] (электронный ключ)
Описание
Для активации дополнения необходимо наличие активированной версии Watch_Dogs 2
Приключения в мире хакеров продолжаются! Вас ждут новые наборы заданий, рассчитанные на несколько часов игры, новые режимы совместной игры, костюмы, транспорт и множество предметов для персонализации.
Новые задания, режимы для совместной игры, снаряжение и многое другое - в Season Pass.
- DLC 1: набор «Ти-Бон». Одежда и тачка в стиле легендарного хакера и новый уровень сложности для совместной игры.
- DLC 2: «Биотехнологии». Три набора дополнительных заданий.
- DLC 3: «Никаких компромиссов». Новый набор заданий. Русская мафия – опасный противник.
- Набор «Полный доступ». Набор заданий "Зодаик", новый транспорт и снаряжение.
- Набор «Психоделика». Транспорт и снаряжение невообразимых цветов.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
©2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Watch Dogs, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 ГБ видеопамяти или больше) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ видеопамяти или больше) DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Для активации дополнения необходимо наличие активированной версии Watch_Dogs 2
Приключения в мире хакеров продолжаются! Вас ждут новые наборы заданий, рассчитанные на несколько часов игры, новые режимы совместной игры, костюмы, транспорт и множество предметов для персонализации.
Новые задания, режимы для совместной игры, снаряжение и многое другое - в Season Pass.
- DLC 1: набор «Ти-Бон». Одежда и тачка в стиле легендарного хакера и новый уровень сложности для совместной игры.
- DLC 2: «Биотехнологии». Три набора дополнительных заданий.
- DLC 3: «Никаких компромиссов». Новый набор заданий. Русская мафия – опасный противник.
- Набор «Полный доступ». Набор заданий "Зодаик", новый транспорт и снаряжение.
- Набор «Психоделика». Транспорт и снаряжение невообразимых цветов.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
©2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Watch Dogs, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 ГБ видеопамяти или больше) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ видеопамяти или больше) DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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