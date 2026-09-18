Игра для ПК Watch_Dogs - Standard Edition [UB_364] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Watch_Dogs - Standard Edition [UB_364] (электронный ключ)
Описание
Достаточно одного движения – и мы общаемся с друзьями, покупаем новейшую аппаратуру, узнаем последние мировые новости. Но того же движения достаточно, чтобы цифровой след, который мы оставляем за собой с каждым новым подключением, становился все шире и шире. Где мы были, что нам понравилось, а что вызвало неприязнь… Это относится не только к людям. Сегодня все крупные города опутаны сетью. Городской инфраструктурой управляют сложные операционные системы.
Имя такой сети в «Watch_Dogs» – центральная операционная система (ctOS). Теперь вся техника и информация – даже личные данные жителей города – под ее контролем.
Ваш протагонист Эйден Пирс – блестящий хакер, бывший бандит, чье криминальное прошлое привело его семью к ужасной трагедии. С легкостью манипулируя ctOS, в поисках возмездия вы будете вести наблюдение и взламывать все вокруг; получите доступ к вездесущим камерам наблюдения; сможете загружать личные данные, чтобы выследить цель, и контролировать светофоры и общественный транспорт, чтобы разобраться с врагами... и многое другое.
Вершите свое правосудие, целый город может стать вашим оружием.
Особенности игры:
- ВЗЛОМАЙТЕ ГОРОД События Watch_Dogs происходят в тщательно воссозданном Чикаго, жизнью которого можно управлять с помощью обычного смартфона. Переключите светофоры, чтобы преследователи застряли в пробке. Задержите уходящий поезд и запрыгните в него, чтобы оторваться от погони. Разведите мосты, чтобы отрезать путь. В городе, где все связано, Центральная Операционная Система станет вашим помощником.
- УЛИЧНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В Чикаго свои законы. Здесь на насилие отвечают насилием, и у вас достаточно сил и умений, чтобы принять правила. Рукопашные схватки и перестрелки реальны как никогда – реалистичная физика игры даст фору многим представителям жанра. Комбинируйте стрельбу и взлом, чтобы получить преимущество в любой ситуации. Местные улицы спроектированы так, чтобы вы смогли воплотить свой собственный план нападения. В довершение картины в вашем распоряжении окажется свыше 30 видов оружия.
- ГОНКИ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ В работе над игрой приняла участие студия Ubisoft Reflection – создатели серии Driver. Передвигаться по Чикаго можно за рулем более чем 65 разнообразных транспортных средств. Каждое из них скрупулезно смоделировано и ведет себя на дороге максимально достоверно.
- ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ В основе Watch_Dogs лежит совершенно новая, специально разработанная технология. Вас ждет невероятная графика и подлинная реалистичность, ваши действия повлияют на ход истории и людские жизни, а последствия принятых решений будут расходиться в виртуальном мире словно круги по воде.
- СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В Watch_Dogs вы сможете не только использовать городскую операционную систему для своей выгоды, но и сами улицы. Срезайте путь через здания или забирайтесь на крыши, чтобы выследить цель.
- «БЕСШОВНЫЙ» МУЛЬТИПЛЕЕР Новый уровень взаимодействия, сотрудничества и противоборства достигается благодаря новой системе организации мультиплеера, объединяющей однопользовательскую и многопользовательскую игру в единое целое. Никаких меню, никаких экранов загрузки – лишь ситуационный многопользовательский экшен в открытом мире.
- БУДЬТЕ НА СВЯЗИ И ИГРАЙТЕ ПО-НОВОМУ Подарите себе незабываемые впечатления с помощью вспомогательного приложения, расширяющего возможности консоли. Инновационная мобильная платформа позволит вам всегда оставаться на связи с друзьями, даже вне дома. Вспомогательное приложение Watch_Dogs открывает доступ к возможности использования двойного экрана, что позволяет играть когда угодно и где угодно.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / Vista SP2 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 25 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Достаточно одного движения – и мы общаемся с друзьями, покупаем новейшую аппаратуру, узнаем последние мировые новости. Но того же движения достаточно, чтобы цифровой след, который мы оставляем за собой с каждым новым подключением, становился все шире и шире. Где мы были, что нам понравилось, а что вызвало неприязнь… Это относится не только к людям. Сегодня все крупные города опутаны сетью. Городской инфраструктурой управляют сложные операционные системы.
Имя такой сети в «Watch_Dogs» – центральная операционная система (ctOS). Теперь вся техника и информация – даже личные данные жителей города – под ее контролем.
Ваш протагонист Эйден Пирс – блестящий хакер, бывший бандит, чье криминальное прошлое привело его семью к ужасной трагедии. С легкостью манипулируя ctOS, в поисках возмездия вы будете вести наблюдение и взламывать все вокруг; получите доступ к вездесущим камерам наблюдения; сможете загружать личные данные, чтобы выследить цель, и контролировать светофоры и общественный транспорт, чтобы разобраться с врагами... и многое другое.
Вершите свое правосудие, целый город может стать вашим оружием.
Особенности игры:
- ВЗЛОМАЙТЕ ГОРОД События Watch_Dogs происходят в тщательно воссозданном Чикаго, жизнью которого можно управлять с помощью обычного смартфона. Переключите светофоры, чтобы преследователи застряли в пробке. Задержите уходящий поезд и запрыгните в него, чтобы оторваться от погони. Разведите мосты, чтобы отрезать путь. В городе, где все связано, Центральная Операционная Система станет вашим помощником.
- УЛИЧНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В Чикаго свои законы. Здесь на насилие отвечают насилием, и у вас достаточно сил и умений, чтобы принять правила. Рукопашные схватки и перестрелки реальны как никогда – реалистичная физика игры даст фору многим представителям жанра. Комбинируйте стрельбу и взлом, чтобы получить преимущество в любой ситуации. Местные улицы спроектированы так, чтобы вы смогли воплотить свой собственный план нападения. В довершение картины в вашем распоряжении окажется свыше 30 видов оружия.
- ГОНКИ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ В работе над игрой приняла участие студия Ubisoft Reflection – создатели серии Driver. Передвигаться по Чикаго можно за рулем более чем 65 разнообразных транспортных средств. Каждое из них скрупулезно смоделировано и ведет себя на дороге максимально достоверно.
- ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ В основе Watch_Dogs лежит совершенно новая, специально разработанная технология. Вас ждет невероятная графика и подлинная реалистичность, ваши действия повлияют на ход истории и людские жизни, а последствия принятых решений будут расходиться в виртуальном мире словно круги по воде.
- СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В Watch_Dogs вы сможете не только использовать городскую операционную систему для своей выгоды, но и сами улицы. Срезайте путь через здания или забирайтесь на крыши, чтобы выследить цель.
- «БЕСШОВНЫЙ» МУЛЬТИПЛЕЕР Новый уровень взаимодействия, сотрудничества и противоборства достигается благодаря новой системе организации мультиплеера, объединяющей однопользовательскую и многопользовательскую игру в единое целое. Никаких меню, никаких экранов загрузки – лишь ситуационный многопользовательский экшен в открытом мире.
- БУДЬТЕ НА СВЯЗИ И ИГРАЙТЕ ПО-НОВОМУ Подарите себе незабываемые впечатления с помощью вспомогательного приложения, расширяющего возможности консоли. Инновационная мобильная платформа позволит вам всегда оставаться на связи с друзьями, даже вне дома. Вспомогательное приложение Watch_Dogs открывает доступ к возможности использования двойного экрана, что позволяет играть когда угодно и где угодно.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / Vista SP2 (64 bit) Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 25 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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