Игра для ПК Valiant Hearts: The Great War [UB_378] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Valiant Hearts: The Great War [UB_378] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации продукта вам необходимо находиться на территории России. Вы не сможете активировать и играть в этот продукт, если вы находитесь за пределами России.
Это история о пяти тесно переплетенных судьбах и несчастной любви в разрушенном войной мире.Сопровождаемые верным псом, герои пытаются выжить, преодолевая невзгоды военных траншей. Судьбы всех персонажей игры "Valiant Hearts" неразрывно связаны. Дружба, любовь, самопожертвование и несчастья – все это ждет их в борьбе за свою человечность во время войны.
Особенности игры:
- Ожившая книга приключений. Окунитесь в историю, пройдя вместе с героями путь от зеленых лесных просторов Франции до мрачных траншей и заснеженных полей. Эта игра создает особое настроение благодаря уникальному художественному стилю и подарит вам невероятное приключение.
- Исследования, экшн и головоломки. Помогите героям пережить Первую мировую, сражайтесь, решайте головоломки проникайте в ряды неприятеля, чтобы ощутить вкус этого волнующего приключения.
- Узнайте истории 5 персонажей… Затерявшись в лабиринте траншей, играйте за 5 незнакомых между собой персонажей, чьи судьбы тесно переплетены. Переживите тяготы войны и помогите молодому немецкому солдату найти свою любовь!
- … и верного друга-пса. Полагайтесь на чутье вашего верного друга, отправляйте его преодолевать препятствия из колючей проволоки и проникать в труднодоступные щели, чтобы решать головоломки или скрываться от врагов… На него можно положиться – этот пес будет вашим единственным другом!
- Оживите в памяти Первую мировую войну с 1914 по 1918 год. Эта вымышленная история перенесет вас в такие прославленные города, как Реймс или Монфокон 1914-1918 годов. Вы примете участие в знаменитых сражениях западного фронта – битве на Марне или битве на Сомме!
- Мощь движка UbiArt. Игра "Valiant Hearts" вобрала в себя все преимущества платформы UbiArt, ее девиз – "Претворять искусство в жизнь". Этот движок позволяет привносить в компьютерные игры новые творческие идеи.
- Команда истинных мастеров в Ubisoft Montpellier. Мал да удал: небольшая по численности команда профессионалов включает в себя аудио- и арт-директора таких проектов, как "Beyond Good & Evil" и "Кинг-Конг" Питера Джексона, и ведущих дизайнеров проектов "Rayman Origins" и "Rayman Legends".
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Pentium IV @ 3.0 GHz or AMD Athlon64 3000 + @ 1.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 6800GT or AMD Radeon X1950 Pro (256MB VRAM with Shader Model 3.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 2 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации продукта вам необходимо находиться на территории России. Вы не сможете активировать и играть в этот продукт, если вы находитесь за пределами России.
Это история о пяти тесно переплетенных судьбах и несчастной любви в разрушенном войной мире.Сопровождаемые верным псом, герои пытаются выжить, преодолевая невзгоды военных траншей. Судьбы всех персонажей игры "Valiant Hearts" неразрывно связаны. Дружба, любовь, самопожертвование и несчастья – все это ждет их в борьбе за свою человечность во время войны.
Особенности игры:
- Ожившая книга приключений. Окунитесь в историю, пройдя вместе с героями путь от зеленых лесных просторов Франции до мрачных траншей и заснеженных полей. Эта игра создает особое настроение благодаря уникальному художественному стилю и подарит вам невероятное приключение.
- Исследования, экшн и головоломки. Помогите героям пережить Первую мировую, сражайтесь, решайте головоломки проникайте в ряды неприятеля, чтобы ощутить вкус этого волнующего приключения.
- Узнайте истории 5 персонажей… Затерявшись в лабиринте траншей, играйте за 5 незнакомых между собой персонажей, чьи судьбы тесно переплетены. Переживите тяготы войны и помогите молодому немецкому солдату найти свою любовь!
- … и верного друга-пса. Полагайтесь на чутье вашего верного друга, отправляйте его преодолевать препятствия из колючей проволоки и проникать в труднодоступные щели, чтобы решать головоломки или скрываться от врагов… На него можно положиться – этот пес будет вашим единственным другом!
- Оживите в памяти Первую мировую войну с 1914 по 1918 год. Эта вымышленная история перенесет вас в такие прославленные города, как Реймс или Монфокон 1914-1918 годов. Вы примете участие в знаменитых сражениях западного фронта – битве на Марне или битве на Сомме!
- Мощь движка UbiArt. Игра "Valiant Hearts" вобрала в себя все преимущества платформы UbiArt, ее девиз – "Претворять искусство в жизнь". Этот движок позволяет привносить в компьютерные игры новые творческие идеи.
- Команда истинных мастеров в Ubisoft Montpellier. Мал да удал: небольшая по численности команда профессионалов включает в себя аудио- и арт-директора таких проектов, как "Beyond Good & Evil" и "Кинг-Конг" Питера Джексона, и ведущих дизайнеров проектов "Rayman Origins" и "Rayman Legends".
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Pentium IV @ 3.0 GHz or AMD Athlon64 3000 + @ 1.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 6800GT or AMD Radeon X1950 Pro (256MB VRAM with Shader Model 3.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 2 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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