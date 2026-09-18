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Игра для ПК Trials Rising Gold Edition [UB_4783] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Trials Rising Gold Edition [UB_4783] (электронный ключ)

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Игра для ПК Trials Rising Gold Edition [UB_4783] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300736
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Trials Rising Gold Edition [UB_4783] (электронный ключ)

Описание

Оформите предзаказ сейчас, чтобы получить два набора для кастомизации:

  • Набор Jungle Rider;
  • Набор Wild West Rider.
    •  

Каждый набор включает 5 предметов для гонщика и 1 предмет для мотоцикла. Наслаждайтесь гонками и фирменной физикой в новой игре серии Trials. Проходите сложнейшие трассы по всему миру. Попробуйте новый тандемный режим — управляйте одним байком вдвоем.

Создавайте уникальные уровни в пункте управления трассами. Возможности бесконечны — как и веселье.

 

© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Trials is a trademark of RedLynx in the US and/or other countries. RedLynx is a Ubisoft Entertainment company.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-2400, AMD FX-4100 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650 Ti or AMD Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 23 ГБ

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Trials Rising Gold Edition [UB_4783] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Оформите предзаказ сейчас, чтобы получить два набора для кастомизации:

    • Набор Jungle Rider;
    • Набор Wild West Rider.
      •  

    Каждый набор включает 5 предметов для гонщика и 1 предмет для мотоцикла. Наслаждайтесь гонками и фирменной физикой в новой игре серии Trials. Проходите сложнейшие трассы по всему миру. Попробуйте новый тандемный режим — управляйте одним байком вдвоем.

    Создавайте уникальные уровни в пункте управления трассами. Возможности бесконечны — как и веселье.

     

    © 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Trials is a trademark of RedLynx in the US and/or other countries. RedLynx is a Ubisoft Entertainment company.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-2400, AMD FX-4100 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650 Ti or AMD Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 23 ГБ

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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