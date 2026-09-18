Игра для ПК Trials Rising Gold Edition [UB_4783] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Trials Rising Gold Edition [UB_4783] (электронный ключ)
Описание
Оформите предзаказ сейчас, чтобы получить два набора для кастомизации:
- Набор Jungle Rider;
- Набор Wild West Rider.
Каждый набор включает 5 предметов для гонщика и 1 предмет для мотоцикла. Наслаждайтесь гонками и фирменной физикой в новой игре серии Trials. Проходите сложнейшие трассы по всему миру. Попробуйте новый тандемный режим — управляйте одним байком вдвоем.
Создавайте уникальные уровни в пункте управления трассами. Возможности бесконечны — как и веселье.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Trials is a trademark of RedLynx in the US and/or other countries. RedLynx is a Ubisoft Entertainment company.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-2400, AMD FX-4100 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650 Ti or AMD Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 23 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Оформите предзаказ сейчас, чтобы получить два набора для кастомизации:
- Набор Jungle Rider;
- Набор Wild West Rider.
Каждый набор включает 5 предметов для гонщика и 1 предмет для мотоцикла. Наслаждайтесь гонками и фирменной физикой в новой игре серии Trials. Проходите сложнейшие трассы по всему миру. Попробуйте новый тандемный режим — управляйте одним байком вдвоем.
Создавайте уникальные уровни в пункте управления трассами. Возможности бесконечны — как и веселье.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Trials is a trademark of RedLynx in the US and/or other countries. RedLynx is a Ubisoft Entertainment company.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits Процессор Intel Core i5-2400, AMD FX-4100 Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 650 Ti or AMD Radeon HD 7770 DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 23 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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