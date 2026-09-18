Игра для ПК Trials of the Blood Dragon [UB_1731] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Trials of the Blood Dragon [UB_1731] (электронный ключ)
Описание
2019 год. Кровавые драконы. Новое будущее. И мужчина. И мальчик. И девочка. Роксанна и Слэйтер, потомки Рекса Пауэра Кольта. Достойные дети своих родителей, лучшие из лучших. Они сразятся в 4-й вьетнамской войне за мир и свободу.Убойный игровой опыт: уникальное сочетание физики Trials и динамики Blood Dragon.
Бои во Вьетнаме, состязания в Майами, драка в Токио и даже вылазка в космос. Добро пожаловать в ад. Будущее уже здесь. Вы готовы?Плюс цифровая копия оригинального саундтрека.
Требования к системеПроцессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 460 или лучше DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 15 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
2019 год. Кровавые драконы. Новое будущее. И мужчина. И мальчик. И девочка. Роксанна и Слэйтер, потомки Рекса Пауэра Кольта. Достойные дети своих родителей, лучшие из лучших. Они сразятся в 4-й вьетнамской войне за мир и свободу.Убойный игровой опыт: уникальное сочетание физики Trials и динамики Blood Dragon.
Бои во Вьетнаме, состязания в Майами, драка в Токио и даже вылазка в космос. Добро пожаловать в ад. Будущее уже здесь. Вы готовы?Плюс цифровая копия оригинального саундтрека.
Требования к системеПроцессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GTX 460 или лучше DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 15 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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