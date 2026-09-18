Игра для ПК Trials Fusion Season Pass [UB_335] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Trials Fusion Season Pass [UB_335] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации дополнения необходима Uplay-версия Trials Fusion.
Хотите, чтобы Trials Fusion стала еще более захватывающей? Вам необходим сетевой пропуск! Добавьте в игру драйва с новым контентом! Сетевой пропуск позволяет вам получать дополнительный контент в течение года, что включает в себя 6 дополнений вплоть до мая 2015 года. Сетевой пропуск содержит 6 дополнений, включающих новые трассы и наборы экипировки мотоциклиста, а также новые предметы для редактора трасс, кроме того, в каждом дополнении вас ждет новое событие в режиме карьеры. И наконец, вы получите эксклюзивный предмет: защитный костюм! С его помощью вы получите уникальный образ мотоциклиста и уважение других игроков. После приобретения сетевого пропуска не покупайте наборы загружаемого контента отдельно, так как за них вам придется платить дополнительно.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista SP2 Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 3 ГБ Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0 or higher) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации дополнения необходима Uplay-версия Trials Fusion.
Хотите, чтобы Trials Fusion стала еще более захватывающей? Вам необходим сетевой пропуск! Добавьте в игру драйва с новым контентом! Сетевой пропуск позволяет вам получать дополнительный контент в течение года, что включает в себя 6 дополнений вплоть до мая 2015 года. Сетевой пропуск содержит 6 дополнений, включающих новые трассы и наборы экипировки мотоциклиста, а также новые предметы для редактора трасс, кроме того, в каждом дополнении вас ждет новое событие в режиме карьеры. И наконец, вы получите эксклюзивный предмет: защитный костюм! С его помощью вы получите уникальный образ мотоциклиста и уважение других игроков. После приобретения сетевого пропуска не покупайте наборы загружаемого контента отдельно, так как за них вам придется платить дополнительно.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista SP2 Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 3 ГБ Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0 or higher) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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