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Игра для ПК Trials Fusion [UB_334] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Trials Fusion [UB_334] (электронный ключ)

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Игра для ПК Trials Fusion [UB_334] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300732
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Trials Fusion [UB_334] (электронный ключ)

Описание

Окунитесь в бесконечный поток гоночных состязаний в невероятном мире Trials Fusion. Покажите все, на что способны, преодолевая препятствия и взлетая ввысь на трамплинах в попытках побить рекорды лучших гонщиков мира. Неважно, проходите ли вы трассу в одиночку, состязаетесь с друзьями или участвуете в глобальном турнире — в окружающем вас мире всегда царит дух соревнования. При этом гонки на официальных трассах — это лишь начало. Тех, кто намерен покорять все новые и новые безумные трассы, ждет богатый мир пользовательских треков, созданных самыми изобретательными и умелыми авторами. Долгосрочная поддержка игры и регулярное добавление в нее новых функций и контента позволят еще больше расширить вселенную Trials и неустанно радовать игроков новыми необычными испытаниями.

Особенности игры:

  • ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ГОНКИ Достоверные физические модели транспортных средств и сюрреалистичные трассы гарантируют захватывающий игровой процесс, которым не могут похвастаться ни одни гонки! Демонстрируйте свое бесстрашие с помощью совершенно новой системы трюков FMX и сами выбирайте путь к победе на разветвленных трассах. Ваша конечная цель — линия финиша, но главное испытание ждет вас на самой трассе. 
  • ВЕЧНЫЙ ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ Неважно, проходите ли вы трассу в одиночку, состязаетесь с друзьями или участвуете в глобальном турнире — в окружающем вас мире всегда царит дух соревнования. Разнообразие и глубина игровых возможностей, число которых будет постоянно увеличиваться, позволят вам утолить свою жажду состязания несчетным количеством способов. Благодаря постоянной поддержке особых турниров и разнообразных событий, командным гонкам и множеству других функций, которые появятся в игре в будущем, соревновательный дух в ней со временем будет становиться только крепче. 
  • АКТИВНОЕ СООБЩЕСТВО, СОЗДАЮЩЕЕ СОБСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ Погрузитесь с головой в безграничный мир Trials с помощью трасс, созданных игроками во встроенном редакторе. Благодаря сообществу, в которое входят самые изобретательные и умелые на земле авторы трасс, игроков ждет непрерывный поток пользовательского контента. Trials Fusion регулярно предлагает вам новые трассы, открывающие дверь в мир безграничных возможностей — только настоящие фанаты серии Trials могут создавать такие шедевры!

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista SP2 Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 3 ГБ Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0 or higher) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Trials Fusion [UB_334] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Окунитесь в бесконечный поток гоночных состязаний в невероятном мире Trials Fusion. Покажите все, на что способны, преодолевая препятствия и взлетая ввысь на трамплинах в попытках побить рекорды лучших гонщиков мира. Неважно, проходите ли вы трассу в одиночку, состязаетесь с друзьями или участвуете в глобальном турнире — в окружающем вас мире всегда царит дух соревнования. При этом гонки на официальных трассах — это лишь начало. Тех, кто намерен покорять все новые и новые безумные трассы, ждет богатый мир пользовательских треков, созданных самыми изобретательными и умелыми авторами. Долгосрочная поддержка игры и регулярное добавление в нее новых функций и контента позволят еще больше расширить вселенную Trials и неустанно радовать игроков новыми необычными испытаниями.

    Особенности игры:

    • ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ГОНКИ Достоверные физические модели транспортных средств и сюрреалистичные трассы гарантируют захватывающий игровой процесс, которым не могут похвастаться ни одни гонки! Демонстрируйте свое бесстрашие с помощью совершенно новой системы трюков FMX и сами выбирайте путь к победе на разветвленных трассах. Ваша конечная цель — линия финиша, но главное испытание ждет вас на самой трассе. 
    • ВЕЧНЫЙ ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ Неважно, проходите ли вы трассу в одиночку, состязаетесь с друзьями или участвуете в глобальном турнире — в окружающем вас мире всегда царит дух соревнования. Разнообразие и глубина игровых возможностей, число которых будет постоянно увеличиваться, позволят вам утолить свою жажду состязания несчетным количеством способов. Благодаря постоянной поддержке особых турниров и разнообразных событий, командным гонкам и множеству других функций, которые появятся в игре в будущем, соревновательный дух в ней со временем будет становиться только крепче. 
    • АКТИВНОЕ СООБЩЕСТВО, СОЗДАЮЩЕЕ СОБСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ Погрузитесь с головой в безграничный мир Trials с помощью трасс, созданных игроками во встроенном редакторе. Благодаря сообществу, в которое входят самые изобретательные и умелые на земле авторы трасс, игроков ждет непрерывный поток пользовательского контента. Trials Fusion регулярно предлагает вам новые трассы, открывающие дверь в мир безграничных возможностей — только настоящие фанаты серии Trials могут создавать такие шедевры!

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista SP2 Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 3 ГБ Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0 or higher) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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