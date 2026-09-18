Игра для ПК Trials Fusion [UB_334] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Trials Fusion [UB_334] (электронный ключ)
Описание
Окунитесь в бесконечный поток гоночных состязаний в невероятном мире Trials Fusion. Покажите все, на что способны, преодолевая препятствия и взлетая ввысь на трамплинах в попытках побить рекорды лучших гонщиков мира. Неважно, проходите ли вы трассу в одиночку, состязаетесь с друзьями или участвуете в глобальном турнире — в окружающем вас мире всегда царит дух соревнования. При этом гонки на официальных трассах — это лишь начало. Тех, кто намерен покорять все новые и новые безумные трассы, ждет богатый мир пользовательских треков, созданных самыми изобретательными и умелыми авторами. Долгосрочная поддержка игры и регулярное добавление в нее новых функций и контента позволят еще больше расширить вселенную Trials и неустанно радовать игроков новыми необычными испытаниями.
Особенности игры:
- ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ГОНКИ Достоверные физические модели транспортных средств и сюрреалистичные трассы гарантируют захватывающий игровой процесс, которым не могут похвастаться ни одни гонки! Демонстрируйте свое бесстрашие с помощью совершенно новой системы трюков FMX и сами выбирайте путь к победе на разветвленных трассах. Ваша конечная цель — линия финиша, но главное испытание ждет вас на самой трассе.
- ВЕЧНЫЙ ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ Неважно, проходите ли вы трассу в одиночку, состязаетесь с друзьями или участвуете в глобальном турнире — в окружающем вас мире всегда царит дух соревнования. Разнообразие и глубина игровых возможностей, число которых будет постоянно увеличиваться, позволят вам утолить свою жажду состязания несчетным количеством способов. Благодаря постоянной поддержке особых турниров и разнообразных событий, командным гонкам и множеству других функций, которые появятся в игре в будущем, соревновательный дух в ней со временем будет становиться только крепче.
- АКТИВНОЕ СООБЩЕСТВО, СОЗДАЮЩЕЕ СОБСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ Погрузитесь с головой в безграничный мир Trials с помощью трасс, созданных игроками во встроенном редакторе. Благодаря сообществу, в которое входят самые изобретательные и умелые на земле авторы трасс, игроков ждет непрерывный поток пользовательского контента. Trials Fusion регулярно предлагает вам новые трассы, открывающие дверь в мир безграничных возможностей — только настоящие фанаты серии Trials могут создавать такие шедевры!
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista SP2 Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 3 ГБ Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0 or higher) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Окунитесь в бесконечный поток гоночных состязаний в невероятном мире Trials Fusion. Покажите все, на что способны, преодолевая препятствия и взлетая ввысь на трамплинах в попытках побить рекорды лучших гонщиков мира. Неважно, проходите ли вы трассу в одиночку, состязаетесь с друзьями или участвуете в глобальном турнире — в окружающем вас мире всегда царит дух соревнования. При этом гонки на официальных трассах — это лишь начало. Тех, кто намерен покорять все новые и новые безумные трассы, ждет богатый мир пользовательских треков, созданных самыми изобретательными и умелыми авторами. Долгосрочная поддержка игры и регулярное добавление в нее новых функций и контента позволят еще больше расширить вселенную Trials и неустанно радовать игроков новыми необычными испытаниями.
Особенности игры:
- ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ГОНКИ Достоверные физические модели транспортных средств и сюрреалистичные трассы гарантируют захватывающий игровой процесс, которым не могут похвастаться ни одни гонки! Демонстрируйте свое бесстрашие с помощью совершенно новой системы трюков FMX и сами выбирайте путь к победе на разветвленных трассах. Ваша конечная цель — линия финиша, но главное испытание ждет вас на самой трассе.
- ВЕЧНЫЙ ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ Неважно, проходите ли вы трассу в одиночку, состязаетесь с друзьями или участвуете в глобальном турнире — в окружающем вас мире всегда царит дух соревнования. Разнообразие и глубина игровых возможностей, число которых будет постоянно увеличиваться, позволят вам утолить свою жажду состязания несчетным количеством способов. Благодаря постоянной поддержке особых турниров и разнообразных событий, командным гонкам и множеству других функций, которые появятся в игре в будущем, соревновательный дух в ней со временем будет становиться только крепче.
- АКТИВНОЕ СООБЩЕСТВО, СОЗДАЮЩЕЕ СОБСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ Погрузитесь с головой в безграничный мир Trials с помощью трасс, созданных игроками во встроенном редакторе. Благодаря сообществу, в которое входят самые изобретательные и умелые на земле авторы трасс, игроков ждет непрерывный поток пользовательского контента. Trials Fusion регулярно предлагает вам новые трассы, открывающие дверь в мир безграничных возможностей — только настоящие фанаты серии Trials могут создавать такие шедевры!
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista SP2 Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 3 ГБ Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0 or higher) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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