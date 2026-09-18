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Игра для ПК TRACKMANIAВІ LAGOON [UB_2702] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК TRACKMANIAВІ LAGOON [UB_2702] (электронный ключ)

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Игра для ПК TRACKMANIAВІ LAGOON [UB_2702] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300730
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК TRACKMANIAВІ LAGOON [UB_2702] (электронный ключ)

Описание

Пронеситесь по трассам над полным жизни тропическим островом в Trackmania² Lagoon.

Вас ждет эксклюзивная одиночная кампания, потрясающий мультиплеер и открытый мир пользовательского контента, создание которого стало возможным благодаря улучшенной системе Maniaplanet, открывшей новые возможности для творчества.

Это увлекательная и простая в освоении игра с потрясающей графикой, в которую можно начать играть прямо сейчас.

Ключевые особенности

• Тропический остров Благодаря отличной оптимизации игры любой игрок сможет насладиться потрясающими тропическими пейзажами. • Экстремальные трассы для безбашенных гонок Ощутите, как машина несется по шершавой поверхности изгибающейся под немыслимыми углами трассы, скользит по деревянным настилам, преодолевает бездорожье и песчаные пляжи. Прыгайте с дикой высоты, отскакивайте от воды и мчитесь дальше! • 6 режимов игры "Заезд на время", "Заезд", "Команда", "Кубок", "Круги" и Chase — новый официальный командный режим игры, в котором игроки синхронно управляют автомобилем. • Одиночная кампания для игроков со всего мира 65 уникальных трасс одиночной кампании, медали и рост в глобальном и региональном рейтингах. • Свободный доступ к мультиплееру. На канале Trackmania доступна система для игры по сети, где ваши друзья и члены сообщества могут создавать матчи. Учитывается мировой рейтинг. • Активное сообщество игроков Откройте созданные игроками Trackmania события и дополнительные материалы во всем их многообразии. Бросьте вызов друзьям в режимах Hotseat и игры по локальной сети. • Режим локального мультиплеера Бросьте вызов друзьям в режимах SplitScreen, Hotseat и игры по локальной сети. • Больше творчества Мощные игровые инструменты: редактор полигональных моделей, библиотеки, текстовый редактор, редакторы трасс и раскраски машин. Создавайте новые материалы и делитесь ими. • Встроенный видеоредактор. Создавайте ролики ТВ-качества о своих заездах, редактируйте их и публикуйте на Youtube.

 

© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Nadeo and Trackmania logos are trademarks of Nadeo in the US and/or other countries. Nadeo is a Ubisoft Entertainment company.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows Vista Процессор Intel Dual core or AMD at 2 GHz or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 2 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК TRACKMANIAВІ LAGOON [UB_2702] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Пронеситесь по трассам над полным жизни тропическим островом в Trackmania² Lagoon.

    Вас ждет эксклюзивная одиночная кампания, потрясающий мультиплеер и открытый мир пользовательского контента, создание которого стало возможным благодаря улучшенной системе Maniaplanet, открывшей новые возможности для творчества.

    Это увлекательная и простая в освоении игра с потрясающей графикой, в которую можно начать играть прямо сейчас.

    Ключевые особенности

    • Тропический остров Благодаря отличной оптимизации игры любой игрок сможет насладиться потрясающими тропическими пейзажами. • Экстремальные трассы для безбашенных гонок Ощутите, как машина несется по шершавой поверхности изгибающейся под немыслимыми углами трассы, скользит по деревянным настилам, преодолевает бездорожье и песчаные пляжи. Прыгайте с дикой высоты, отскакивайте от воды и мчитесь дальше! • 6 режимов игры "Заезд на время", "Заезд", "Команда", "Кубок", "Круги" и Chase — новый официальный командный режим игры, в котором игроки синхронно управляют автомобилем. • Одиночная кампания для игроков со всего мира 65 уникальных трасс одиночной кампании, медали и рост в глобальном и региональном рейтингах. • Свободный доступ к мультиплееру. На канале Trackmania доступна система для игры по сети, где ваши друзья и члены сообщества могут создавать матчи. Учитывается мировой рейтинг. • Активное сообщество игроков Откройте созданные игроками Trackmania события и дополнительные материалы во всем их многообразии. Бросьте вызов друзьям в режимах Hotseat и игры по локальной сети. • Режим локального мультиплеера Бросьте вызов друзьям в режимах SplitScreen, Hotseat и игры по локальной сети. • Больше творчества Мощные игровые инструменты: редактор полигональных моделей, библиотеки, текстовый редактор, редакторы трасс и раскраски машин. Создавайте новые материалы и делитесь ими. • Встроенный видеоредактор. Создавайте ролики ТВ-качества о своих заездах, редактируйте их и публикуйте на Youtube.

     

    © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Nadeo and Trackmania logos are trademarks of Nadeo in the US and/or other countries. Nadeo is a Ubisoft Entertainment company.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 / Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows Vista Процессор Intel Dual core or AMD at 2 GHz or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 2 Гб

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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