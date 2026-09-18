Описание товара Игра для ПК Tom Clancys The Division. Standard Edition [UB_569] (электронный ключ)

Описание

Современный мир развивается с невероятной скоростью, однако в то же время становится все более хрупким. Представьте себе карточный домик: достаточно убрать один элемент – и конструкция рухнет.

...Незадолго до Рождества Нью-Йорк охватывает чудовищная пандемия. Общественные и государственные службы одна за другой перестают функционировать, начинаются перебои с водой, едой и электричеством. Всего за несколько дней улицы города охватывает хаос. И тогда в дело вступает Спецотряд – особое подразделение оперативных агентов. В мирное время они ведут самую обычную жизнь, но когда приходит беда, они начинают действовать. Задача Спецотряда – спасти общество.

Когда рушится мир, мы его опора.

Особенности игры:

СПАСТИ НЬЮ-ЙОРК. Вы окажетесь в открытом мире, который живет и развивается по своим законам. Чтобы выжить и выполнить свою задачу, вам предстоит исследовать город и оттачивать свои навыки. Совместно с другими агентами Спецотряда, ваша цель –восстановить общественный порядок, найти источник вируса и спасти Нью-Йорк.

ЖИВОЙ МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР. В мире Tom Clancy’s The Division на игровой процесс существенно влияют и время суток, и погодные условия. Постоянные изменения в окружающей среде могут быть вам на руку: используйте их, чтобы получить тактическое преимущество или застать врага врасплох. Улучшив противогаз, вы сможете пробираться в зоны с высокой степенью заражения без риска подхватить вирус.

ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ. В Нью-Йорке орудует множество мелких банд, которые пользуются ситуацией ради личной выгоды. За каждым поворотом могут поджидать головорезы, готовые напасть на любого, кто не способен дать отпор. Кроме того, вы столкнетесь с так называемыми Чистильщиками, которые одеты в костюмы химзащиты и вооружены огнеметами. Чтобы избавить Нью-Йорк от вируса, они готовы спалить все что угодно… и кого угодно. Не менее опасной окажется группировка беглых преступников, бывших заключенных тюрьмы острова Рикерс. Стремясь захватить контроль над городом, они не остановятся ни перед чем.

ВЫБОР СНАРЯЖЕНИЯ. Агенты Спецотряда пользуются технологиями новейшего поколения. Вы сможете подобрать снаряжение, наиболее соответствующее вашему стилю игры, и модифицировать его. Ваши наручные «умные часы» – еще и средство связи с другими агентами. Не менее полезным для выживания на улицах погруженного в хаос города окажется и особый тактический рюкзак. Найти что-то полезное вы также сможете, обыскивая тела поверженных врагов.

ТЕХНОЛОГИИ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ. Подбирайте навыки под свой стиль игры, оттачивайте их и с умом координируйте действия в команде – только так у вас появятся шансы на успех. В вашем распоряжении множество различных навыков и устройств: самонаводящаяся мина следует за противником и взрывается при контакте, турель отправляет в цель мощный заряд, а датчик пульса сканирует местность на предмет живых существ. С помощью технологии ECHO («ЭХО»), позволяющей воспроизвести некоторые моменты прошлого, вы сможете многое узнать о местах, где оказались, отыскать спрятанные вещи и получить ценные сведения об охваченном эпидемией мире.

БЕСШОВНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: THE DARK ZONE. The Dark Zone (так называемая Темная зона) – это карантинная зона в глубине Манхэттена, где можно найти наиболее ценную добычу: чего только людям не пришлось бросить во время экстренной эвакуации! Опасность там подстерегает на каждом шагу. Чтобы отбиться от врагов и завладеть чем-то действительно ценным, придется работать в команде, а находки вывозить на вертолете. Действовать честно и сообща или вовремя предать союзников, чтобы забрать всю добычу? Решать вам.

ТЕХНОЛОГИЯ SNOWDROP™ Tom Clancy’s The Division™ использует технологию Snowdrop – графический движок нового поколения, который задает самую высокую планку реалистичности открытого мира. Нью-Йорк, погруженный в хаос, еще никогда не выглядел настолько правдоподобно.

Бонус предзаказа:

Уникальный контент "Комплект экипировки ликвидатора ЧС" (состоит из: экипировка ликвидатора ЧС, рюкзак (уменьшающий повреждения от нестандартного урона), автомат ликвидатора ЧС)

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Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.