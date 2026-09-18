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Игра для ПК Tom Clancys The Division. Standard Edition [UB_569] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Tom Clancys The Division. Standard Edition [UB_569] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancys The Division. Standard Edition [UB_569] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300729
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancys The Division. Standard Edition [UB_569] (электронный ключ)

Описание

Современный мир развивается с невероятной скоростью, однако в то же время становится все более хрупким. Представьте себе карточный домик: достаточно убрать один элемент – и конструкция рухнет.

...Незадолго до Рождества Нью-Йорк охватывает чудовищная пандемия. Общественные и государственные службы одна за другой перестают функционировать, начинаются перебои с водой, едой и электричеством. Всего за несколько дней улицы города охватывает хаос. И тогда в дело вступает Спецотряд – особое подразделение оперативных агентов. В мирное время они ведут самую обычную жизнь, но когда приходит беда, они начинают действовать. Задача Спецотряда – спасти общество.

Когда рушится мир, мы его опора.

Особенности игры:

  • СПАСТИ НЬЮ-ЙОРК. Вы окажетесь в открытом мире, который живет и развивается по своим законам. Чтобы выжить и выполнить свою задачу, вам предстоит исследовать город и оттачивать свои навыки. Совместно с другими агентами Спецотряда, ваша цель –восстановить общественный порядок, найти источник вируса и спасти Нью-Йорк.
  • ЖИВОЙ МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР. В мире Tom Clancy’s The Division на игровой процесс существенно влияют и время суток, и погодные условия. Постоянные изменения в окружающей среде могут быть вам на руку: используйте их, чтобы получить тактическое преимущество или застать врага врасплох. Улучшив противогаз, вы сможете пробираться в зоны с высокой степенью заражения без риска подхватить вирус.
  • ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ. В Нью-Йорке орудует множество мелких банд, которые пользуются ситуацией ради личной выгоды. За каждым поворотом могут поджидать головорезы, готовые напасть на любого, кто не способен дать отпор. Кроме того, вы столкнетесь с так называемыми Чистильщиками, которые одеты в костюмы химзащиты и вооружены огнеметами. Чтобы избавить Нью-Йорк от вируса, они готовы спалить все что угодно… и кого угодно. Не менее опасной окажется группировка беглых преступников, бывших заключенных тюрьмы острова Рикерс. Стремясь захватить контроль над городом, они не остановятся ни перед чем.
  • ВЫБОР СНАРЯЖЕНИЯ. Агенты Спецотряда пользуются технологиями новейшего поколения. Вы сможете подобрать снаряжение, наиболее соответствующее вашему стилю игры, и модифицировать его. Ваши наручные «умные часы» – еще и средство связи с другими агентами. Не менее полезным для выживания на улицах погруженного в хаос города окажется и особый тактический рюкзак. Найти что-то полезное вы также сможете, обыскивая тела поверженных врагов.
  • ТЕХНОЛОГИИ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ. Подбирайте навыки под свой стиль игры, оттачивайте их и с умом координируйте действия в команде – только так у вас появятся шансы на успех. В вашем распоряжении множество различных навыков и устройств: самонаводящаяся мина следует за противником и взрывается при контакте, турель отправляет в цель мощный заряд, а датчик пульса сканирует местность на предмет живых существ. С помощью технологии ECHO («ЭХО»), позволяющей воспроизвести некоторые моменты прошлого, вы сможете многое узнать о местах, где оказались, отыскать спрятанные вещи и получить ценные сведения об охваченном эпидемией мире.
  • БЕСШОВНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: THE DARK ZONE. The Dark Zone (так называемая Темная зона) – это карантинная зона в глубине Манхэттена, где можно найти наиболее ценную добычу: чего только людям не пришлось бросить во время экстренной эвакуации! Опасность там подстерегает на каждом шагу. Чтобы отбиться от врагов и завладеть чем-то действительно ценным, придется работать в команде, а находки вывозить на вертолете. Действовать честно и сообща или вовремя предать союзников, чтобы забрать всю добычу? Решать вам.
  • ТЕХНОЛОГИЯ SNOWDROP™ Tom Clancy’s The Division™ использует технологию Snowdrop – графический движок нового поколения, который задает самую высокую планку реалистичности открытого мира. Нью-Йорк, погруженный в хаос, еще никогда не выглядел настолько правдоподобно.

Бонус предзаказа:

  • Уникальный контент "Комплект экипировки ликвидатора ЧС" (состоит из: экипировка ликвидатора ЧС, рюкзак (уменьшающий повреждения от нестандартного урона), автомат ликвидатора ЧС)

© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, The Division logo, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Современный мир развивается с невероятной скоростью, однако в то же время становится все более хрупким. Представьте себе карточный домик: достаточно убрать один элемент – и конструкция рухнет.

    ...Незадолго до Рождества Нью-Йорк охватывает чудовищная пандемия. Общественные и государственные службы одна за другой перестают функционировать, начинаются перебои с водой, едой и электричеством. Всего за несколько дней улицы города охватывает хаос. И тогда в дело вступает Спецотряд – особое подразделение оперативных агентов. В мирное время они ведут самую обычную жизнь, но когда приходит беда, они начинают действовать. Задача Спецотряда – спасти общество.

    Когда рушится мир, мы его опора.

    Особенности игры:

    • СПАСТИ НЬЮ-ЙОРК. Вы окажетесь в открытом мире, который живет и развивается по своим законам. Чтобы выжить и выполнить свою задачу, вам предстоит исследовать город и оттачивать свои навыки. Совместно с другими агентами Спецотряда, ваша цель –восстановить общественный порядок, найти источник вируса и спасти Нью-Йорк.
    • ЖИВОЙ МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР. В мире Tom Clancy’s The Division на игровой процесс существенно влияют и время суток, и погодные условия. Постоянные изменения в окружающей среде могут быть вам на руку: используйте их, чтобы получить тактическое преимущество или застать врага врасплох. Улучшив противогаз, вы сможете пробираться в зоны с высокой степенью заражения без риска подхватить вирус.
    • ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ. В Нью-Йорке орудует множество мелких банд, которые пользуются ситуацией ради личной выгоды. За каждым поворотом могут поджидать головорезы, готовые напасть на любого, кто не способен дать отпор. Кроме того, вы столкнетесь с так называемыми Чистильщиками, которые одеты в костюмы химзащиты и вооружены огнеметами. Чтобы избавить Нью-Йорк от вируса, они готовы спалить все что угодно… и кого угодно. Не менее опасной окажется группировка беглых преступников, бывших заключенных тюрьмы острова Рикерс. Стремясь захватить контроль над городом, они не остановятся ни перед чем.
    • ВЫБОР СНАРЯЖЕНИЯ. Агенты Спецотряда пользуются технологиями новейшего поколения. Вы сможете подобрать снаряжение, наиболее соответствующее вашему стилю игры, и модифицировать его. Ваши наручные «умные часы» – еще и средство связи с другими агентами. Не менее полезным для выживания на улицах погруженного в хаос города окажется и особый тактический рюкзак. Найти что-то полезное вы также сможете, обыскивая тела поверженных врагов.
    • ТЕХНОЛОГИИ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ. Подбирайте навыки под свой стиль игры, оттачивайте их и с умом координируйте действия в команде – только так у вас появятся шансы на успех. В вашем распоряжении множество различных навыков и устройств: самонаводящаяся мина следует за противником и взрывается при контакте, турель отправляет в цель мощный заряд, а датчик пульса сканирует местность на предмет живых существ. С помощью технологии ECHO («ЭХО»), позволяющей воспроизвести некоторые моменты прошлого, вы сможете многое узнать о местах, где оказались, отыскать спрятанные вещи и получить ценные сведения об охваченном эпидемией мире.
    • БЕСШОВНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: THE DARK ZONE. The Dark Zone (так называемая Темная зона) – это карантинная зона в глубине Манхэттена, где можно найти наиболее ценную добычу: чего только людям не пришлось бросить во время экстренной эвакуации! Опасность там подстерегает на каждом шагу. Чтобы отбиться от врагов и завладеть чем-то действительно ценным, придется работать в команде, а находки вывозить на вертолете. Действовать честно и сообща или вовремя предать союзников, чтобы забрать всю добычу? Решать вам.
    • ТЕХНОЛОГИЯ SNOWDROP™ Tom Clancy’s The Division™ использует технологию Snowdrop – графический движок нового поколения, который задает самую высокую планку реалистичности открытого мира. Нью-Йорк, погруженный в хаос, еще никогда не выглядел настолько правдоподобно.

    Бонус предзаказа:

    • Уникальный контент "Комплект экипировки ликвидатора ЧС" (состоит из: экипировка ликвидатора ЧС, рюкзак (уменьшающий повреждения от нестандартного урона), автомат ликвидатора ЧС)

    © 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, The Division logo, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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