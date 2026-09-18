Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent [UB_3516] (электронный ключ)

Описание

Описание

Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent - это продолжение истории спецагента Сэма Фишера. Перед игроками вновь ставится цель спасения мира от террористов. Сэму предстоит внедриться в террористическую организацию "Армия Джона Брауна", и он вынужден лавировать между верностью обеим организациям, чтобы остановить ядерный апокалипсис, который может случиться по вине террористов. От действий игроков во многом зависит концовка игры… Геймплей игры сильно поменялся со времен предыдущей части - Сэм стал более "открытым", фактически перестал использовать скрытности и свои гаджеты, и полагается лишь на свои руки и навыки. Акробатические этюды так же изменились - на некоторых локациях, например, герой может использовать свои силы, чтобы "пробить" ледяные стены, дабы внезапно напасть на противников. Однако в целом Double Agent - это все еще стелс-экшен, в котором стало больше экшена, нежели стелса.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows XP Процессор Pentium 4 с тактовой частотой 3,0 ГГц или AMD Athlon 3000 Оперативная память 1 Гб Видеокарта Cовместимая с DirectX 9.0c видеокарта с объемом видеопамяти 128 МБ и поддержкой Shader 3.0 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

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Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

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Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.