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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Conviction - Deluxe Edition [UB_3518] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Conviction - Deluxe Edition [UB_3518] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancy&#039;s Splinter Cell Conviction - Deluxe Edition [UB_3518] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300716
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Conviction - Deluxe Edition [UB_3518] (электронный ключ)

Описание

Издание Deluxe Edition включает режим «проникновения», теневую броню и 3 бонусных вида оружия.

Расследуя убийство дочери, бывший агент Сэм Фишер невольно открывает для себя, что он предан агентством под названием Третий Эшелон, на которое он когда-то работал. Теперь изменник Фишер вступает в гонку со временем, чтобы расстроить смертельный террористический заговор, угрожающий миллионам невинных жизней.

Объединяющая революционные улучшения геймплея с высококлассным, ничем не ограниченным сюжетом, игра Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction вооружает вас до зубов самым высокотехнологичным оружием совместно со смертельными навыками элитного оперативника, и предлагает войти в опасный мир, где ради справедливости нужно создавать собственные правила.

  • НОВЫЙ УРОВЕНЬ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ SPLINTER CELL

Полный арсенал передовых инноваций позволяет перехитрить противников с помощью системы Last Known Position™, помечать и устранять врагов, используя функцию Mark and Execute™, и многое другое.

  • КАЧЕСТВО БЛОКБАСТЕРА
    •  

 Уникальный стиль рассказа держит вас в напряжении, пока вы управляете взрывным миром протестующего агента, в котором доверие неприемлемо, а справедливость требует действий вне закона.

  • СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
    •  

Революционно новая графика обеспечивает безупречный игровой опыт, который полностью погрузит вас в историю Сэма Фишера.

  • ВЗРЫВНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА

Совершенно новые захватывающие многопользовательские режимы возбуждают драматический накал боев как никогда раньше.

 

HIGH SPEED INTERNET ACCESS AND CREATION OF A UBISOFT ACCOUNT ARE REQUIRED TO ACCESS THIS VIDEO GAME AND ONLINE FEATURES AND TO PLAY ONLINE.

YOU MUST BE AT LEAST 13 TO CREATE A UBISOFT ACCOUNT WITHOUT PARENTAL CONSENT. UBISOFT MAY CANCEL ACCESS TO ONE OR MORE SPECIFIC ONLINE FEATURES UPON A 30-DAY PRIOR NOTICE PUBLISHED AT http://www.splintercell.com/conviction/

© 2002–2010 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Splinter Cell Conviction, Splinter Cell Double Agent, Splinter Cell Chaos Theory, Sam Fisher, the Soldier Icon, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Процессор AMD Athlon X2 2.4GHz / Intel Core 2 Duo 1.8GHz Оперативная память 1,5 ГБ Windows® XP / 2 ГБ Windows Vista® - Windows 7® Видеокарта DirectX 9.0c compliant video card 256MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 10 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Conviction - Deluxe Edition [UB_3518] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Издание Deluxe Edition включает режим «проникновения», теневую броню и 3 бонусных вида оружия.

    Расследуя убийство дочери, бывший агент Сэм Фишер невольно открывает для себя, что он предан агентством под названием Третий Эшелон, на которое он когда-то работал. Теперь изменник Фишер вступает в гонку со временем, чтобы расстроить смертельный террористический заговор, угрожающий миллионам невинных жизней.

    Объединяющая революционные улучшения геймплея с высококлассным, ничем не ограниченным сюжетом, игра Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction вооружает вас до зубов самым высокотехнологичным оружием совместно со смертельными навыками элитного оперативника, и предлагает войти в опасный мир, где ради справедливости нужно создавать собственные правила.

    • НОВЫЙ УРОВЕНЬ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ SPLINTER CELL

    Полный арсенал передовых инноваций позволяет перехитрить противников с помощью системы Last Known Position™, помечать и устранять врагов, используя функцию Mark and Execute™, и многое другое.

    • КАЧЕСТВО БЛОКБАСТЕРА
      •  

     Уникальный стиль рассказа держит вас в напряжении, пока вы управляете взрывным миром протестующего агента, в котором доверие неприемлемо, а справедливость требует действий вне закона.

    • СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
      •  

    Революционно новая графика обеспечивает безупречный игровой опыт, который полностью погрузит вас в историю Сэма Фишера.

    • ВЗРЫВНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА

    Совершенно новые захватывающие многопользовательские режимы возбуждают драматический накал боев как никогда раньше.

     

    HIGH SPEED INTERNET ACCESS AND CREATION OF A UBISOFT ACCOUNT ARE REQUIRED TO ACCESS THIS VIDEO GAME AND ONLINE FEATURES AND TO PLAY ONLINE.

    YOU MUST BE AT LEAST 13 TO CREATE A UBISOFT ACCOUNT WITHOUT PARENTAL CONSENT. UBISOFT MAY CANCEL ACCESS TO ONE OR MORE SPECIFIC ONLINE FEATURES UPON A 30-DAY PRIOR NOTICE PUBLISHED AT http://www.splintercell.com/conviction/

    © 2002–2010 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Splinter Cell, Splinter Cell Conviction, Splinter Cell Double Agent, Splinter Cell Chaos Theory, Sam Fisher, the Soldier Icon, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Процессор AMD Athlon X2 2.4GHz / Intel Core 2 Duo 1.8GHz Оперативная память 1,5 ГБ Windows® XP / 2 ГБ Windows Vista® - Windows 7® Видеокарта DirectX 9.0c compliant video card 256MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 10 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Conviction - Deluxe Edition [UB_3518] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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