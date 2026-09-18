Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist [UB_3563] (электронный ключ)

Описание

Вооруженные силы США базируются более чем в 2/3 стран мира, и некоторым из них это надоело. Группа террористов, называющая себя «Инженеры», готовит ультиматум, известный как ЧЕРНЫЙ СПИСОК – список атак, направленных против важных для США объектов, которые будут осуществлены, если не будут выполнены их требования. Специальный агент Сэм Фишер теперь возглавляет недавно сформированный «Четвертый эшелон» – секретное подразделение, подотчетное только Президенту США. Любой ценой необходимо выследить «Инженеров», прежде чем угрозы из Черного списка будут осуществлены.

Ключевые Особенности:

Безграничная война с террором.

Для выполнения задания Сэм получил новейшее оружие и снаряжение, а также полную свободу действий. Неважно, где развернутся события, будь то крупнейшие мегаполисы США или удаленные уголки земного шара, Сэм не остановится ни перед чем, чтобы отыскать террористов до того, как выйдет отпущенное стране время.

Ваш собственный стиль игры.

Splinter Cell Blacklist не отходит от идеи серии и в то же время не боится исследовать новые пути в представлении игрового процесса. Игроки могут самостоятельно определять стиль своей игры и будут вознаграждены за свой выбор.

Призрак – для тех, кто хочет оставаться в тени, кто анализирует обстановку и планирует безопасные пути, не оставляя следов. Это стиль для идеальных шпионов.

Штурмовик – для тех, кто полагается на реакцию и лобовые атаки. Стиль для тех, кто сразу открывает огонь.

Пантера – для тех, кто ищет самый эффективный путь, совершая профессиональные убийства. Стиль хирургически точных операций.

Совершенные орудия.

Уничтожьте «Инженеров» с помощью новых гаджетов, таких как улучшенная гибкая камера и трехроторный дрон. Среди орудий Сэма поклонники также найдут полюбившиеся им шокер и изогнутый, внушающий ужас клинок для ближнего боя. Любители скрытных операций смогут использовать широкие возможности Сэма в деле нейтрализации противников, в то время как «Убийство в движении» позволит игрокам уничтожать группы врагов одним движением с хирургической точностью.

Создайте новый эшелон.

Получив задание Президента, Сэм приступил к созданию нового отряда – команды, готовой играть по его правилам. Анна Гримсдоттир – оперативный руководитель, агент ЦРУ Исаак Бриггс отвечает за огневую поддержку, завершает список хакер Чарли Коул. Обладая безграничными ресурсами и новейшими технологиями, включая собственный переоборудованный самолет-невидимку «Паладин», отряд «Четвертый эшелон» готов выполнить задание любой сложности.

Оцените высокие технологии.

Интерфейс Стратегических Операций на борту «Паладина» отслеживает события, происходящие по всему миру, в режиме реального времени, так что Сэм и его команда смогут узнать о событиях сразу после того, как они произошли. Это позволит получить доступ к деталям операции еще на подлете к цели. «Паладин» также является центром доступа ко всем игровым материалам, включая кооперативный и соревновательный режимы. С помощью ИСО игроки могут использовать глобальную экономическую систему игры, которая позволяет полностью модифицировать и улучшать Сэма, его костюм, очки, оружие, «Паладин» и многое другое.

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Требования к системе

Операционная система Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор 2.53 GHz Intel® Core™2 Duo E6400 or 2.80 GHz AMD Athlon™ 64 X2 5600+ or better Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 512 MB DirectX® 10 compliant with Shader Model 4.0 or higher DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.