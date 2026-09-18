Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада: Комплект Capit?o "Лорету [UB_2889] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада: Комплект Capit?o "Лорету [UB_2889] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Затеряйтесь в джунглях - разблокируйте набор "Лорету" для Capitão. В него войдут элемент персонализации и униформа "Лорету", значок "Шаман" и раскраска "Esperanza" для ручного пулемета M249.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Затеряйтесь в джунглях - разблокируйте набор "Лорету" для Capitão. В него войдут элемент персонализации и униформа "Лорету", значок "Шаман" и раскраска "Esperanza" для ручного пулемета M249.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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