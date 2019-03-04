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Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада – Year 4 Pass [UB_5176] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада – Year 4 Pass [UB_5176] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancy&#039;s Rainbow Six Осада – Year 4 Pass [UB_5176] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300705
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада – Year 4 Pass [UB_5176] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.

Получите 8 оперативников 4-го года и многое другое с Year 4 Pass!

  • При покупке до 04.03.2019 — раскраска «Вулкан».
  • Владельцам Year 3 Pass — еще 600 кредитов R6.

VIP-бонусы на год* с Year 4 Pass:

ОПЕРАТИВНИКИ 4-ГО ГОДА И DLC

  • 8 оперативников.
  • 8 элементов персонализации.
  • Значок R6.
  • 600 кредитов R6.

VIP-БОНУСЫ

  • Доступ к новым оперативникам на 7 дней раньше.
  • Скидка 10% в магазине**.
  • 5% бонус ОС.
  • Усиление для пакетов «Альфа» — 0,3%.

*До 31.01.2020

**На покупки за ОС или кредиты R6

 

©2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск Не менее 30 ГБ

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада – Year 4 Pass [UB_5176] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.

    Получите 8 оперативников 4-го года и многое другое с Year 4 Pass!

    • При покупке до 04.03.2019 — раскраска «Вулкан».
    • Владельцам Year 3 Pass — еще 600 кредитов R6.

    VIP-бонусы на год* с Year 4 Pass:

    ОПЕРАТИВНИКИ 4-ГО ГОДА И DLC

    • 8 оперативников.
    • 8 элементов персонализации.
    • Значок R6.
    • 600 кредитов R6.

    VIP-БОНУСЫ

    • Доступ к новым оперативникам на 7 дней раньше.
    • Скидка 10% в магазине**.
    • 5% бонус ОС.
    • Усиление для пакетов «Альфа» — 0,3%.

    *До 31.01.2020

    **На покупки за ОС или кредиты R6

     

    ©2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск Не менее 30 ГБ

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


    Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада – Year 4 Pass [UB_5176] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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