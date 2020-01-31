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Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада - Ultimate Edition (Year 4 [UB_5344] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада - Ultimate Edition (Year 4 [UB_5344] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancy&#039;s Rainbow Six Осада - Ultimate Edition (Year 4 [UB_5344] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300704
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада - Ultimate Edition (Year 4 [UB_5344] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

Полная версия игры.

Набор «НАСЛЕДИЕ»:

  • 24 оперативника 1-го, 2-го и 3-го годов.
    •  

YEAR 4 PASS включает:

  • 8 оперативников.
  • 8 элементов персонализации.
  • Значок R6.
  • 600 кредитов R6.

 

VIP - Бонусы:

  • Доступ к новым оперативникам на 7 дней раньше.
  • Скидка 10% в магазине**.
  • 5% бонус ОС.
  • Усиление для пакетов «Альфа» — 0,3%.
    •  

*До 31.01.2020

**На покупки за ОС или кредиты R6

 

Соберите свою команду из оперативников с особыми устройствами и приведите ее к победе в бою 5х5.

Освойте искусство разрушения и использования устройств.

Игроков ждут напряженные бои, где стратегия и командное взаимодействие играют важнейшую роль.

Изучайте новые стратегии в Rainbow Six Осада. Изменяйте правила боя благодаря новым оперативникам, оружию и устройствам.

 

«Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада» – новая часть всемирно известной серии шутеров от первого лица, разработанная Ubisoft Montreal для консолей нового поколения и PC. В основе сюжета игры лежит борьба с терроризмом по всему миру. В «Tom Clancy’s Rainbow Six Осада» вы сможете в полной мере приобщиться к искусству разрушения. Вас ждут напряженные бои с постоянным риском для жизни, возможность командной игры и, конечно, сложнейшие операции. Одна ошибка – и все взлетит на воздух! Сетевой режим выводит жаркие перестрелки и тактическое планирование на новый уровень в лучших традициях серии «Tom Clancy’s Rainbow Six».

Станьте агентом по борьбе с мировым терроризмом, мастером ведения боя на коротких дистанциях и специалистом по захвату стратегически важных объектов.

Ключевые Особенности:

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Станьте агентом группы, которая знает абсолютно все о тактике ведения ближнего боя, использовании подрывных зарядов и совершении молниеносных действий во время операции. В игре представлены 5 самых известных спецподразделений: российский «Спецназ», британский SAS, американский SWAT, французский GIGN и немецкий GSG9.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

Проникайте в логово врага, используя новейшие технологии; создавайте свой пост и держите оборону. С какой бы стороны вы ни оказались, во время осады нужно держать ухо востро.

РАЗРУШЕНИЕ

Новейшая модель разрушения позволит вам стать «творцом» окружающего вас мира. Крушите стены, пробивайте пол или потолок – для достижения поставленной цели нужно использовать любые возможности и лазейки.

 

©2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 560 3.3 GHz / AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 47 ГБ Интернет Широкополосное подключение к интернету

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада - Ultimate Edition (Year 4 [UB_5344] (электронный ключ)




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    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав издания:

    Полная версия игры.

    Набор «НАСЛЕДИЕ»:

    • 24 оперативника 1-го, 2-го и 3-го годов.
      •  

    YEAR 4 PASS включает:

    • 8 оперативников.
    • 8 элементов персонализации.
    • Значок R6.
    • 600 кредитов R6.

     

    VIP - Бонусы:

    • Доступ к новым оперативникам на 7 дней раньше.
    • Скидка 10% в магазине**.
    • 5% бонус ОС.
    • Усиление для пакетов «Альфа» — 0,3%.
      •  

    *До 31.01.2020

    **На покупки за ОС или кредиты R6

     

    Соберите свою команду из оперативников с особыми устройствами и приведите ее к победе в бою 5х5.

    Освойте искусство разрушения и использования устройств.

    Игроков ждут напряженные бои, где стратегия и командное взаимодействие играют важнейшую роль.

    Изучайте новые стратегии в Rainbow Six Осада. Изменяйте правила боя благодаря новым оперативникам, оружию и устройствам.

     

    «Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада» – новая часть всемирно известной серии шутеров от первого лица, разработанная Ubisoft Montreal для консолей нового поколения и PC. В основе сюжета игры лежит борьба с терроризмом по всему миру. В «Tom Clancy’s Rainbow Six Осада» вы сможете в полной мере приобщиться к искусству разрушения. Вас ждут напряженные бои с постоянным риском для жизни, возможность командной игры и, конечно, сложнейшие операции. Одна ошибка – и все взлетит на воздух! Сетевой режим выводит жаркие перестрелки и тактическое планирование на новый уровень в лучших традициях серии «Tom Clancy’s Rainbow Six».

    Станьте агентом по борьбе с мировым терроризмом, мастером ведения боя на коротких дистанциях и специалистом по захвату стратегически важных объектов.

    Ключевые Особенности:

    АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Станьте агентом группы, которая знает абсолютно все о тактике ведения ближнего боя, использовании подрывных зарядов и совершении молниеносных действий во время операции. В игре представлены 5 самых известных спецподразделений: российский «Спецназ», британский SAS, американский SWAT, французский GIGN и немецкий GSG9.

    ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

    Проникайте в логово врага, используя новейшие технологии; создавайте свой пост и держите оборону. С какой бы стороны вы ни оказались, во время осады нужно держать ухо востро.

    РАЗРУШЕНИЕ

    Новейшая модель разрушения позволит вам стать «творцом» окружающего вас мира. Крушите стены, пробивайте пол или потолок – для достижения поставленной цели нужно использовать любые возможности и лазейки.

     

    ©2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 560 3.3 GHz / AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 47 ГБ Интернет Широкополосное подключение к интернету

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Игра для ПК Tom Clancy's Rainbow Six Осада - Ultimate Edition (Year 4 [UB_5344] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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