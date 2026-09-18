Игра для ПК Tom Clancys Rainbow Six Осада – FBI SWAT Racer Pack [UB_1744] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancys Rainbow Six Осада – FBI SWAT Racer Pack [UB_1744] (электронный ключ)
ОписаниеВнимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Данное дополнение не входит в состав Tom Clancys Rainbow Six Осада Season Pass и Tom Clancys Rainbow Six Осада Gold Edition. Приобретите раскраску "Гонщик 04" для оружия FBI. Чтобы использовать, откройте снаряжение оперативника.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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ОписаниеВнимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.
Данное дополнение не входит в состав Tom Clancys Rainbow Six Осада Season Pass и Tom Clancys Rainbow Six Осада Gold Edition. Приобретите раскраску "Гонщик 04" для оружия FBI. Чтобы использовать, откройте снаряжение оперативника.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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