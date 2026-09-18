Игра для ПК Tom Clancys Rainbow Six Осада - Cobalt DLC [UB_1391] (электронный ключ)
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Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300686
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- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Описание товара Игра для ПК Tom Clancys Rainbow Six Осада - Cobalt DLC [UB_1391] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.Данное дополнение не входит в состав Tom Clancys Rainbow Six Осада Season Pass и Tom Clancys Rainbow Six Осада Gold Edition. Раскраска "Кобальт": можно использовать для любого оружия.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Описание
Внимание! Для активации данного дополнения вам необходима активированная игра Tom Clancys Rainbow Six Осада.Данное дополнение не входит в состав Tom Clancys Rainbow Six Осада Season Pass и Tom Clancys Rainbow Six Осада Gold Edition. Раскраска "Кобальт": можно использовать для любого оружия.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 2,8 ГГц или AMD Phenom II X4 3,2ГГц Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 30 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Игра для ПК Tom Clancys Rainbow Six Осада - Cobalt DLC [UB_1391] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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