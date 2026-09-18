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Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Year 2 Ultimate Edition [UB_5026] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Year 2 Ultimate Edition [UB_5026] (электронный ключ)

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Игра для ПК Tom Clancy&#039;s Ghost Recon® Wildlands Year 2 Ultimate Edition [UB_5026] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300683
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Year 2 Ultimate Edition [UB_5026] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

  • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
  • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 Pass
  • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Season Pass
  • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Quick Start Pack

 

Играйте в Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands в одиночку или вместе с друзьями - вчетвером, наслаждаясь шутером, действие которого происходит в открытом мире, полном опасностей.

 

УНИЧТОЖЬТЕ КАРТЕЛЬ!

  • В недалеком будущем Боливия попала под власть Санта-Бланки - безжалостного наркокартеля, который исповедует беззаконие и насилие. Его цель в том, чтобы создать самое крупное наркогосударство в мире.
    •  

СТАНЬТЕ "ПРИЗРАКОМ"!

  • Создайте и настройте своего "Призрака", его оружие и снаряжение. Вас ждет полная свобода выбора стиля игры. Ведите вперед свою команду и уничтожьте картель - в одиночку или вместе с друзьями.
    •  

ИССЛЕДУЙТЕ БОЛИВИЮ!

  • Самый обширный в Ubisoft приключенческий открытый мир. Вы увидите ошеломляющие и разнообразные ландшафты, путешествуя по дорогам и бездорожью, по воздуху и по воде на 60 разных транспортных средствах.
    •  

Борьба с картелем Санта-Бланка станет еще реалистичнее вместе с Tobii Eye Tracking. Такие функции, как Extended View, Aim at Gaze и Communications Wheel, позволят вам максимально погрузиться в игровой мир и взаимодействовать с окружающими объектами, меняя направление взгляда. При этом вы сможете использовать привычные устройства ввода. Набор специальных функций для считывания направления взгляда позволит сделать коммуникацию между игроками еще удобнее, а перестрелки еще динамичнее. Исследование окрестностей превратится в настоящее приключение.

 

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

Поддерживаемые устройства для считывания направления взгляда: Tobii Eye Tracker 4C, ноутбук Alienware 17, ноутбук Acer Predator 21 X, ноутбук MSI GT72, мониторы Acer Predator Z301CT, Z271T, XB271HUT

© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Ghost Recon, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Year 2 Ultimate Edition [UB_5026] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав издания:

    • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
    • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 Pass
    • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Season Pass
    • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Quick Start Pack

     

    Играйте в Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands в одиночку или вместе с друзьями - вчетвером, наслаждаясь шутером, действие которого происходит в открытом мире, полном опасностей.

     

    УНИЧТОЖЬТЕ КАРТЕЛЬ!

    • В недалеком будущем Боливия попала под власть Санта-Бланки - безжалостного наркокартеля, который исповедует беззаконие и насилие. Его цель в том, чтобы создать самое крупное наркогосударство в мире.
      •  

    СТАНЬТЕ "ПРИЗРАКОМ"!

    • Создайте и настройте своего "Призрака", его оружие и снаряжение. Вас ждет полная свобода выбора стиля игры. Ведите вперед свою команду и уничтожьте картель - в одиночку или вместе с друзьями.
      •  

    ИССЛЕДУЙТЕ БОЛИВИЮ!

    • Самый обширный в Ubisoft приключенческий открытый мир. Вы увидите ошеломляющие и разнообразные ландшафты, путешествуя по дорогам и бездорожью, по воздуху и по воде на 60 разных транспортных средствах.
      •  

    Борьба с картелем Санта-Бланка станет еще реалистичнее вместе с Tobii Eye Tracking. Такие функции, как Extended View, Aim at Gaze и Communications Wheel, позволят вам максимально погрузиться в игровой мир и взаимодействовать с окружающими объектами, меняя направление взгляда. При этом вы сможете использовать привычные устройства ввода. Набор специальных функций для считывания направления взгляда позволит сделать коммуникацию между игроками еще удобнее, а перестрелки еще динамичнее. Исследование окрестностей превратится в настоящее приключение.

     

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

    Поддерживаемые устройства для считывания направления взгляда: Tobii Eye Tracker 4C, ноутбук Alienware 17, ноутбук Acer Predator 21 X, ноутбук MSI GT72, мониторы Acer Predator Z301CT, Z271T, XB271HUT

    © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Ghost Recon, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


    Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Year 2 Ultimate Edition [UB_5026] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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