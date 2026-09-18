Описание товара Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Year 2 Ultimate Edition [UB_5026] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Year 2 Pass

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Season Pass

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Quick Start Pack

Играйте в Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands в одиночку или вместе с друзьями - вчетвером, наслаждаясь шутером, действие которого происходит в открытом мире, полном опасностей.

УНИЧТОЖЬТЕ КАРТЕЛЬ!

В недалеком будущем Боливия попала под власть Санта-Бланки - безжалостного наркокартеля, который исповедует беззаконие и насилие. Его цель в том, чтобы создать самое крупное наркогосударство в мире.

СТАНЬТЕ "ПРИЗРАКОМ"!

Создайте и настройте своего "Призрака", его оружие и снаряжение. Вас ждет полная свобода выбора стиля игры. Ведите вперед свою команду и уничтожьте картель - в одиночку или вместе с друзьями.

ИССЛЕДУЙТЕ БОЛИВИЮ!

Самый обширный в Ubisoft приключенческий открытый мир. Вы увидите ошеломляющие и разнообразные ландшафты, путешествуя по дорогам и бездорожью, по воздуху и по воде на 60 разных транспортных средствах.

Борьба с картелем Санта-Бланка станет еще реалистичнее вместе с Tobii Eye Tracking. Такие функции, как Extended View, Aim at Gaze и Communications Wheel, позволят вам максимально погрузиться в игровой мир и взаимодействовать с окружающими объектами, меняя направление взгляда. При этом вы сможете использовать привычные устройства ввода. Набор специальных функций для считывания направления взгляда позволит сделать коммуникацию между игроками еще удобнее, а перестрелки еще динамичнее. Исследование окрестностей превратится в настоящее приключение.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

Поддерживаемые устройства для считывания направления взгляда: Tobii Eye Tracker 4C, ноутбук Alienware 17, ноутбук Acer Predator 21 X, ноутбук MSI GT72, мониторы Acer Predator Z301CT, Z271T, XB271HUT

© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Ghost Recon, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.