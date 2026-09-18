Игра для ПК Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands Season Pass [UB_2422] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Для доступа к данному контенту у вас должна быть активирована игра Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands.

Season Pass предоставит вам доступ к двум большим дополнениям и эксклюзивному контенту: великолепному оружию, снаряжению и уникальному транспортному средству. Вас ждут и другие приятные сюрпризы.

Играйте в Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands в одиночку или вместе с друзьями - вчетвером, наслаждаясь шутером, действие которого происходит в открытом мире, полном опасностей.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

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Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz или AMD FX-4320 @ 4 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.