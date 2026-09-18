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Игра для ПК The Misadventures of P.B. Winterbottom [2K_2228] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК The Misadventures of P.B. Winterbottom [2K_2228] (электронный ключ)

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Игра для ПК The Misadventures of P.B. Winterbottom [2K_2228] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300675
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК The Misadventures of P.B. Winterbottom [2K_2228] (электронный ключ)

Описание

The Misadventures of P.B. Winterbottom - это приключенческая игра с путешествиями во времени,возможности использования собственных клонов и многими другими оригинальными идеями. Игра отличается инновационным геймплеем, завязанным на временных парадоксах. Главный герой игры - известный похититель пирогов. Однако пирогам, которые он ворует, не нравится, что их воруют, и они регулярно пытаются смыться. Протагонист съел свору собак на их (пирогов) ловле, в чем ему помогает способность творить всякие трюки со временем. Мистер Пи Би Уинтерботтом способен двигаться вперед во времени, назад во времени и чуть ли не вбок, вверх и вниз по времени. В результате возникают регулярные временные парадоксы, и старина Пи Би постоянно натыкается на себя прошлого, будущего или бокового. Человек - такое животное, которое даже с собой способно вдрызг разругаться, поэтому неудивительно, что отношения главного героя с разными самими собой складываются по-разному. С одними он дружит и сотрудничает, других терпеть не может и вставляет им палки в колеса. Те отвечают ему взаимностью. А тут еще погони за пирогами… Вы, наверное, уже поняли, что ситуация в The Misadventures of P.B. Winterbottom крайне запутанная. Но тем интереснее будет ее распутать. 

 

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Microsoft Windows XP, Vista, 7 Процессор Intel Pentium 4 2.0GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта Radeon X1300 128 MB / GeForce 6200 128 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 500 МБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК The Misadventures of P.B. Winterbottom [2K_2228] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    The Misadventures of P.B. Winterbottom - это приключенческая игра с путешествиями во времени,возможности использования собственных клонов и многими другими оригинальными идеями. Игра отличается инновационным геймплеем, завязанным на временных парадоксах. Главный герой игры - известный похититель пирогов. Однако пирогам, которые он ворует, не нравится, что их воруют, и они регулярно пытаются смыться. Протагонист съел свору собак на их (пирогов) ловле, в чем ему помогает способность творить всякие трюки со временем. Мистер Пи Би Уинтерботтом способен двигаться вперед во времени, назад во времени и чуть ли не вбок, вверх и вниз по времени. В результате возникают регулярные временные парадоксы, и старина Пи Би постоянно натыкается на себя прошлого, будущего или бокового. Человек - такое животное, которое даже с собой способно вдрызг разругаться, поэтому неудивительно, что отношения главного героя с разными самими собой складываются по-разному. С одними он дружит и сотрудничает, других терпеть не может и вставляет им палки в колеса. Те отвечают ему взаимностью. А тут еще погони за пирогами… Вы, наверное, уже поняли, что ситуация в The Misadventures of P.B. Winterbottom крайне запутанная. Но тем интереснее будет ее распутать. 

     

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Microsoft Windows XP, Vista, 7 Процессор Intel Pentium 4 2.0GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта Radeon X1300 128 MB / GeForce 6200 128 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 500 МБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


    Игра для ПК The Misadventures of P.B. Winterbottom [2K_2228] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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