Описание товара Игра для ПК The Golf Club 2019 featuring the PGA TOUR [2K_4808] (электронный ключ)

Описание

Готовы побороться за кубок FedExCup в турнире PGA TOUR? Соревнуйтесь с соперниками в совершенно новом лицензионном режиме карьеры PGA TOUR. Играйте на полях знаменитых клубов TPC Boston, TPC Sawgrass и в других локациях. Продемонстрируйте свои навыки, участвуя в мероприятиях PGA TOUR, таких как Shriners Hospitals for Children Open, John Deere Classic и Waste Management Phoenix Open. Бросайте вызов соперникам на протяжении всего сезона, выполняйте сложные задания и выигрывайте ценные призы.

The Golf Club 2019 featuring the PGA TOUR — долгожданное продолжение серии The Golf Club, в котором вас ожидает множество нового улучшенного контента, а также новых функций, затрагивающих все аспекты игры — от полностью переработанного режима карьеры до спонсоров, ставящих перед вами сложные задачи, за выполнение которых у вас будет шанс заработать лицензионные призы от таких брендов, как Under Armour. Вам придется по вкусу расширенный редактор персонажей, новые и улучшенные онлайн- и персональные сообщества, новые игровые режимы, такие как Skins и ALT-SHOT, усовершенствованная система подбора соперников в многопользовательском режиме и многое, многое другое!

Узнайте больше на сайте http://www.thegolfclub2019.com/

© 2018 H.B. Studios Multimedia Limited. Developed by HB Studios. HB Studios, HB Studios logo, The Golf Club name and logo are trademarks of H.B. Studios Multimedia Limited. All rights reserved. The PGA TOUR name and logo are trademarks of PGA TOUR and are used under license.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel i5-760 @ 2.8GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта AMD Radeon HD 5770 or NVIDIA GTX 650 with 1GB video RAM DirectX 11 Звуковая карта Совместимая c DirectX 11 Жесткий диск 12 ГБ Интернет Широкополосное подключение к Интернету

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.