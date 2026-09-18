Игра для ПК The Darkness II [2K_1609] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК The Darkness II [2K_1609] (электронный ключ)
Описание
Вдохновленная серией популярных комиксов от Top Cow Productions, Inc., The Darkness 2 стала одной из наиболее впечатляющих игр жанра action, увидевших свет в 2012 году. В ней слились воедино элементы хоррора, гангстерского боевика и личная трагедия главного героя. Darkness 2 – великолепное продолжение оригинальной игры, которое расскажет о дальнейшей судьбе Джеки Эстакадо.
Игроки смогут вновь выступить в роли Джеки — носителя древней силы, имя которой — Тьма. Впрочем, обладание сверхъестественными способностями не мешает ему быть еще и главой нью-йоркского преступного клана. Это делает Эстакадо могущественным бойцом. Мало того, что он виртуозно управляется с любым оружием, так у него есть еще и две ужасные демонические руки, которые помогают ему рвать и метать противников.
Новая история Джеки начинается с того, что на него нападают в ресторане неизвестные бандиты. Сначала он и его товарищи принимают это за обычную мафиозную разборку, однако, распутав весь клубок тайн и дойдя до самого конца, Джеки понимает кто на самом деле стоял за нападением и чего добивалась скрытая в нем мрачная сила.
Особенности игры:
- С помощью своих демонических рук Джеки может хватать, разрушать, бросать предметы и противников, не прекращая при этом поражать цели из оружия.
- Неповторимый сюжет, в основе которого лежит комикс Пола Дженкинса, известного своей работой над «Хэллблейзером» и «Часовым».
- Великолепный визуальный стиль, погружающий игрока в атмосферу фильмов жанра нуар.
- Кооперативный режим, рассчитанный на четырех игроков обладает собственной сюжетной линией, что является хорошим дополнением для одиночной компании. Возможность выбора одного из нескольких персонажей и потрясающий геймплей делают данный режим обязательным для ознакомления.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 с тактовой частотой 2 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4200+ Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Вдохновленная серией популярных комиксов от Top Cow Productions, Inc., The Darkness 2 стала одной из наиболее впечатляющих игр жанра action, увидевших свет в 2012 году. В ней слились воедино элементы хоррора, гангстерского боевика и личная трагедия главного героя. Darkness 2 – великолепное продолжение оригинальной игры, которое расскажет о дальнейшей судьбе Джеки Эстакадо.
Игроки смогут вновь выступить в роли Джеки — носителя древней силы, имя которой — Тьма. Впрочем, обладание сверхъестественными способностями не мешает ему быть еще и главой нью-йоркского преступного клана. Это делает Эстакадо могущественным бойцом. Мало того, что он виртуозно управляется с любым оружием, так у него есть еще и две ужасные демонические руки, которые помогают ему рвать и метать противников.
Новая история Джеки начинается с того, что на него нападают в ресторане неизвестные бандиты. Сначала он и его товарищи принимают это за обычную мафиозную разборку, однако, распутав весь клубок тайн и дойдя до самого конца, Джеки понимает кто на самом деле стоял за нападением и чего добивалась скрытая в нем мрачная сила.
Особенности игры:
- С помощью своих демонических рук Джеки может хватать, разрушать, бросать предметы и противников, не прекращая при этом поражать цели из оружия.
- Неповторимый сюжет, в основе которого лежит комикс Пола Дженкинса, известного своей работой над «Хэллблейзером» и «Часовым».
- Великолепный визуальный стиль, погружающий игрока в атмосферу фильмов жанра нуар.
- Кооперативный режим, рассчитанный на четырех игроков обладает собственной сюжетной линией, что является хорошим дополнением для одиночной компании. Возможность выбора одного из нескольких персонажей и потрясающий геймплей делают данный режим обязательным для ознакомления.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 с тактовой частотой 2 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4200+ Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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