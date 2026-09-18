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Игра для ПК The Darkness II [2K_1609] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК The Darkness II [2K_1609] (электронный ключ)

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Игра для ПК The Darkness II [2K_1609] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300672
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК The Darkness II [2K_1609] (электронный ключ)

Описание

Вдохновленная серией популярных комиксов от Top Cow Productions, Inc., The Darkness 2 стала одной из наиболее впечатляющих игр жанра action, увидевших свет в 2012 году. В ней слились воедино элементы хоррора, гангстерского боевика и личная трагедия главного героя. Darkness 2 – великолепное продолжение оригинальной игры, которое расскажет о дальнейшей судьбе Джеки Эстакадо.

Игроки смогут вновь выступить в роли Джеки — носителя древней силы, имя которой — Тьма. Впрочем, обладание сверхъестественными способностями не мешает ему быть еще и главой нью-йоркского преступного клана. Это делает Эстакадо могущественным бойцом. Мало того, что он виртуозно управляется с любым оружием, так у него есть еще и две ужасные демонические руки, которые помогают ему рвать и метать противников.

Новая история Джеки начинается с того, что на него нападают в ресторане неизвестные бандиты. Сначала он и его товарищи принимают это за обычную мафиозную разборку, однако, распутав весь клубок тайн и дойдя до самого конца, Джеки понимает кто на самом деле стоял за нападением и чего добивалась скрытая в нем мрачная сила.

Особенности игры:

  • С помощью своих демонических рук Джеки может хватать, разрушать, бросать предметы и противников, не прекращая при этом поражать цели из оружия.
  • Неповторимый сюжет, в основе которого лежит комикс Пола Дженкинса, известного своей работой над «Хэллблейзером» и «Часовым».
  • Великолепный визуальный стиль, погружающий игрока в атмосферу фильмов жанра нуар.
  • Кооперативный режим, рассчитанный на четырех игроков обладает собственной сюжетной линией, что является хорошим дополнением для одиночной компании. Возможность выбора одного из нескольких персонажей и потрясающий геймплей делают данный режим обязательным для ознакомления.
    http://www.take2games.com/eula/

 

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 с тактовой частотой 2 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4200+ Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Вдохновленная серией популярных комиксов от Top Cow Productions, Inc., The Darkness 2 стала одной из наиболее впечатляющих игр жанра action, увидевших свет в 2012 году. В ней слились воедино элементы хоррора, гангстерского боевика и личная трагедия главного героя. Darkness 2 – великолепное продолжение оригинальной игры, которое расскажет о дальнейшей судьбе Джеки Эстакадо.

    Игроки смогут вновь выступить в роли Джеки — носителя древней силы, имя которой — Тьма. Впрочем, обладание сверхъестественными способностями не мешает ему быть еще и главой нью-йоркского преступного клана. Это делает Эстакадо могущественным бойцом. Мало того, что он виртуозно управляется с любым оружием, так у него есть еще и две ужасные демонические руки, которые помогают ему рвать и метать противников.

    Новая история Джеки начинается с того, что на него нападают в ресторане неизвестные бандиты. Сначала он и его товарищи принимают это за обычную мафиозную разборку, однако, распутав весь клубок тайн и дойдя до самого конца, Джеки понимает кто на самом деле стоял за нападением и чего добивалась скрытая в нем мрачная сила.

    Особенности игры:

    • С помощью своих демонических рук Джеки может хватать, разрушать, бросать предметы и противников, не прекращая при этом поражать цели из оружия.
    • Неповторимый сюжет, в основе которого лежит комикс Пола Дженкинса, известного своей работой над «Хэллблейзером» и «Часовым».
    • Великолепный визуальный стиль, погружающий игрока в атмосферу фильмов жанра нуар.
    • Кооперативный режим, рассчитанный на четырех игроков обладает собственной сюжетной линией, что является хорошим дополнением для одиночной компании. Возможность выбора одного из нескольких персонажей и потрясающий геймплей делают данный режим обязательным для ознакомления.
        http://www.take2games.com/eula/

     

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 с тактовой частотой 2 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4200+ Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Доставка
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