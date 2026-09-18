Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300670
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Описание товара Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ)
Описание
Состав издания:
- The Crew
- The Crew Seaason Pass
- The Crew WildRun
- The Crew Calling All Units
Просторы США ждут! Объединяйтесь в команды и мчитесь покорять открытый мир - в дополнении многопользовательской гоночной игры нового поколения The Crew®!
- Новые горизонты - новые транспортные средства
- Пополните свою коллекцию по-настоящему мощными авто, маневренными мотоциклами, несокрушимыми монстр-траками, неуловимыми дрифт-карами и стремительными драгстерами!
- Многопользовательская игра в открытом мире
- Исследуйте динамичный открытый мир The Crew®
- Продемонстрируйте на что вы способны, чтобы участвовать в The Summit - неофициальном всемирном чемпионате, этапы которого проходят на самых известных трассах США.
- Испытания только начинаются - начинается The Summit. Будьте готовы принять новые вызовы - в одиночку или вместе с друзьями.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Описание
Состав издания:
- The Crew
- The Crew Seaason Pass
- The Crew WildRun
- The Crew Calling All Units
Просторы США ждут! Объединяйтесь в команды и мчитесь покорять открытый мир - в дополнении многопользовательской гоночной игры нового поколения The Crew®!
- Новые горизонты - новые транспортные средства
- Пополните свою коллекцию по-настоящему мощными авто, маневренными мотоциклами, несокрушимыми монстр-траками, неуловимыми дрифт-карами и стремительными драгстерами!
- Многопользовательская игра в открытом мире
- Исследуйте динамичный открытый мир The Crew®
- Продемонстрируйте на что вы способны, чтобы участвовать в The Summit - неофициальном всемирном чемпионате, этапы которого проходят на самых известных трассах США.
- Испытания только начинаются - начинается The Summit. Будьте готовы принять новые вызовы - в одиночку или вместе с друзьями.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Игра для ПК The Crew Ultimate Edition [UB_2069] (электронный ключ)