Игра для ПК The Crew [UB_491] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК The Crew [UB_491] (электронный ключ)
Описание
The Crew – революционный MMO-автосимулятор для консолей нового поколения и мощных компьютеров, в котором разнообразные технические и сетевые возможности используются по максимуму. Отправляйтесь в захватывающее путешествие по просторам Соединенных Штатов Америки в компании верных друзей – получите массу удовольствия. Создатели не поскупились на контент и учли, что работают для интернет-поколения, поэтому The Crew – настоящий прорыв в мире автосимуляторов.
Особенности игры:
- КАТАЙТЕСЬ В КОМПАНИИ! Присоединяйтесь к игре в любой момент, создайте сплоченную команду из четырех игроков, бросайте вызов соперникам. Захватывать колонны автомобилей и удирать от полиции всегда веселее с друзьями!
- ОГРОМНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ПЛОЩАДКИ Ваш автодром – Соединенные Штаты! Покоряйте различные трассы: запруженные улицы деловых центров, уютные сонные пригороды, холмистые равнины, кукурузные поля, каньоны, песчаные дюны и даже гоночные треки!
- ПОДГОТОВЬТЕ МАШИНУ ЗАРАНЕЕ По мере прохождения вы будете получать новые детали кузова и функциональных систем. Задайте 5 спецрежимов (уличные гонки, спорт, пересеченная местность, рейд, кольцевые гонки) для езды по различным трассам. Подбирайте особые усовершенствования – модифицируйте автомобиль под ваш стиль вождения или тип дороги.
- БЕЗ ОТРЫВА ОТ ИГРЫ Вы сможете играть на планшетах на базе iOS и Android, а также в сети. Просматривайте результаты своих друзей, подбирайте модификации для автомобиля заранее, устанавливайте новые рекорды, отправьте команду выполнять задание – совершайте огромное количество действий на ходу.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
The Crew – революционный MMO-автосимулятор для консолей нового поколения и мощных компьютеров, в котором разнообразные технические и сетевые возможности используются по максимуму. Отправляйтесь в захватывающее путешествие по просторам Соединенных Штатов Америки в компании верных друзей – получите массу удовольствия. Создатели не поскупились на контент и учли, что работают для интернет-поколения, поэтому The Crew – настоящий прорыв в мире автосимуляторов.
Особенности игры:
- КАТАЙТЕСЬ В КОМПАНИИ! Присоединяйтесь к игре в любой момент, создайте сплоченную команду из четырех игроков, бросайте вызов соперникам. Захватывать колонны автомобилей и удирать от полиции всегда веселее с друзьями!
- ОГРОМНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ПЛОЩАДКИ Ваш автодром – Соединенные Штаты! Покоряйте различные трассы: запруженные улицы деловых центров, уютные сонные пригороды, холмистые равнины, кукурузные поля, каньоны, песчаные дюны и даже гоночные треки!
- ПОДГОТОВЬТЕ МАШИНУ ЗАРАНЕЕ По мере прохождения вы будете получать новые детали кузова и функциональных систем. Задайте 5 спецрежимов (уличные гонки, спорт, пересеченная местность, рейд, кольцевые гонки) для езды по различным трассам. Подбирайте особые усовершенствования – модифицируйте автомобиль под ваш стиль вождения или тип дороги.
- БЕЗ ОТРЫВА ОТ ИГРЫ Вы сможете играть на планшетах на базе iOS и Android, а также в сети. Просматривайте результаты своих друзей, подбирайте модификации для автомобиля заранее, устанавливайте новые рекорды, отправьте команду выполнять задание – совершайте огромное количество действий на ходу.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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