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Игра для ПК The Crew - Набор Экстрим [UB_510] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК The Crew - Набор Экстрим [UB_510] (электронный ключ)

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Игра для ПК The Crew - Набор Экстрим [UB_510] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300663
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК The Crew - Набор Экстрим [UB_510] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Данный продукт не совместим со Steam версией игры. Для требуется основная игра The Crew.

Внимание! Данное дополнение входит в Season Pass.

В этом наборе 3 новые машины: Aston Martin V12 Zagato, 2013 SRT Viper GTS и Abarth 500, официальные варианты раскраски и набор эксклюзивных косметических деталей. Эта коллекция самых желанных машин, от мала до велика, так и зовет к себе любителей острых ощущений.

Новый Aston Martin V12 Zagato запущен в производство в 2012 представляет собой новый виток в развитии платформы Vantage. Это прекрасный пример плодотворного сотрудничества, благодаря которому увидела свет самая яркая за последние полвека серия гоночных автомобилей GT.

2013 SRT Viper GTS — новейший из мощных двухместных автомобилей. Блестящие гоночные качества этой машины не оставят конкурентам ни шанса.

Abarth 500 — одна из первых машин, разработанных специально для гонок в городе. А после качественного тюнинга она сможет преподнести соперникам немало сюрпризов.

Наборы для тюнинга имеют ограничения по уровню игрока.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК The Crew - Набор Экстрим [UB_510] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Данный продукт не совместим со Steam версией игры. Для требуется основная игра The Crew.

    Внимание! Данное дополнение входит в Season Pass.

    В этом наборе 3 новые машины: Aston Martin V12 Zagato, 2013 SRT Viper GTS и Abarth 500, официальные варианты раскраски и набор эксклюзивных косметических деталей. Эта коллекция самых желанных машин, от мала до велика, так и зовет к себе любителей острых ощущений.

    Новый Aston Martin V12 Zagato запущен в производство в 2012 представляет собой новый виток в развитии платформы Vantage. Это прекрасный пример плодотворного сотрудничества, благодаря которому увидела свет самая яркая за последние полвека серия гоночных автомобилей GT.

    2013 SRT Viper GTS — новейший из мощных двухместных автомобилей. Блестящие гоночные качества этой машины не оставят конкурентам ни шанса.

    Abarth 500 — одна из первых машин, разработанных специально для гонок в городе. А после качественного тюнинга она сможет преподнести соперникам немало сюрпризов.

    Наборы для тюнинга имеют ограничения по уровню игрока.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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