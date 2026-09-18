Игра для ПК The Crew - Набор Экстрим [UB_510] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК The Crew - Набор Экстрим [UB_510] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Данный продукт не совместим со Steam версией игры. Для требуется основная игра The Crew.
Внимание! Данное дополнение входит в Season Pass.
В этом наборе 3 новые машины: Aston Martin V12 Zagato, 2013 SRT Viper GTS и Abarth 500, официальные варианты раскраски и набор эксклюзивных косметических деталей. Эта коллекция самых желанных машин, от мала до велика, так и зовет к себе любителей острых ощущений.
Новый Aston Martin V12 Zagato запущен в производство в 2012 представляет собой новый виток в развитии платформы Vantage. Это прекрасный пример плодотворного сотрудничества, благодаря которому увидела свет самая яркая за последние полвека серия гоночных автомобилей GT.
2013 SRT Viper GTS — новейший из мощных двухместных автомобилей. Блестящие гоночные качества этой машины не оставят конкурентам ни шанса.
Abarth 500 — одна из первых машин, разработанных специально для гонок в городе. А после качественного тюнинга она сможет преподнести соперникам немало сюрпризов.
Наборы для тюнинга имеют ограничения по уровню игрока.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Внимание! Данный продукт не совместим со Steam версией игры. Для требуется основная игра The Crew.
Внимание! Данное дополнение входит в Season Pass.
В этом наборе 3 новые машины: Aston Martin V12 Zagato, 2013 SRT Viper GTS и Abarth 500, официальные варианты раскраски и набор эксклюзивных косметических деталей. Эта коллекция самых желанных машин, от мала до велика, так и зовет к себе любителей острых ощущений.
Новый Aston Martin V12 Zagato запущен в производство в 2012 представляет собой новый виток в развитии платформы Vantage. Это прекрасный пример плодотворного сотрудничества, благодаря которому увидела свет самая яркая за последние полвека серия гоночных автомобилей GT.
2013 SRT Viper GTS — новейший из мощных двухместных автомобилей. Блестящие гоночные качества этой машины не оставят конкурентам ни шанса.
Abarth 500 — одна из первых машин, разработанных специально для гонок в городе. А после качественного тюнинга она сможет преподнести соперникам немало сюрпризов.
Наборы для тюнинга имеют ограничения по уровню игрока.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core2Quad Q9300 @ 2.5 GHz|AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTX 260 | AMD Radeon 4870 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 18 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК The Crew - Набор Экстрим [UB_510] (электронный ключ)