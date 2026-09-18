Top.Mail.Ru
Игра для ПК The Bureau: XCOM Declassified - Code Breakers [2K_1608] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК The Bureau: XCOM Declassified - Code Breakers [2K_1608] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК The Bureau: XCOM Declassified - Code Breakers [2K_1608] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300660
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК The Bureau: XCOM Declassified - Code Breakers [2K_1608] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра The Bureau: XCOM Declassified.

Секретный правительственный центр связи, отвечающий за перехват и расшифровку вражеских сообщений, перестал выходить в эфир. В отчаянной попытке изменить ход тайной войны агент Картер вместе с членами своего отряда должен провести расследование этого происшествия, исключить возможную угрозу, встретиться со служащими центра, возобновить его работу и понять, что значит этот таинственный код.

 

© 2008-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by 2K Marin. XCOM, The Bureau: XCOM Declassified, 2K Marin, 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

 

Требования к системе

Операционная система Vista SP2 (32 bit) Процессор AMD Athlon X2 2.7GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 12 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК The Bureau: XCOM Declassified - Code Breakers [2K_1608] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра The Bureau: XCOM Declassified.

    Секретный правительственный центр связи, отвечающий за перехват и расшифровку вражеских сообщений, перестал выходить в эфир. В отчаянной попытке изменить ход тайной войны агент Картер вместе с членами своего отряда должен провести расследование этого происшествия, исключить возможную угрозу, встретиться со служащими центра, возобновить его работу и понять, что значит этот таинственный код.

     

    © 2008-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by 2K Marin. XCOM, The Bureau: XCOM Declassified, 2K Marin, 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

     

    Требования к системе

    Операционная система Vista SP2 (32 bit) Процессор AMD Athlon X2 2.7GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 12 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК The Bureau: XCOM Declassified - Code Breakers [2K_1608] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...