Игра для ПК The Bureau XCOM Declassified - Hanger 6 R&D [2K_2227] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК The Bureau XCOM Declassified - Hanger 6 R&D [2K_2227] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии The Bureau XCOM Declassified.
За несколько дней до событий в The Bureau: XCOM Declassified агент Нико да Cильва вызывается добровольцем для серии опасных секретных экспериментов, призванных определить и найти лекарство для ужасного нового патогена. Используйте мастерство боя и примените все возможности своего отряда, чтобы защитить друга от его кошмарных видений, воплотившихся в жизнь.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2008-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by 2K Marin. XCOM, The Bureau: XCOM Declassified, 2K Marin, 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.
Требования к системеОперационная система Windows XP SP2 32 bits Процессор AMD Athlon X2 2.7GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта ATI Radeon HD 3870 512 MB or NVIDIA 8800 GT 512 MB DirectX Звуковая карта Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии The Bureau XCOM Declassified.
За несколько дней до событий в The Bureau: XCOM Declassified агент Нико да Cильва вызывается добровольцем для серии опасных секретных экспериментов, призванных определить и найти лекарство для ужасного нового патогена. Используйте мастерство боя и примените все возможности своего отряда, чтобы защитить друга от его кошмарных видений, воплотившихся в жизнь.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2008-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by 2K Marin. XCOM, The Bureau: XCOM Declassified, 2K Marin, 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.
Требования к системеОперационная система Windows XP SP2 32 bits Процессор AMD Athlon X2 2.7GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта ATI Radeon HD 3870 512 MB or NVIDIA 8800 GT 512 MB DirectX Звуковая карта Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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