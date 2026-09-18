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Игра для ПК Steep X Games Pass [UB_5074] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Steep X Games Pass [UB_5074] (электронный ключ)

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Игра для ПК Steep X Games Pass [UB_5074] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300656
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Steep X Games Pass [UB_5074] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Steep.

Steep совместно с X Games приглашает игроков поучаствовать в знаменитом на весь мир соревновании по фристайлу!

В этом дополнении вам предстоит отправиться на Аляску, чтобы принять участие в состязании на лыжах или сноуборде. Демонстрируйте ваши навыки и проявляйте творческий подход на великолепных площадках. Соревнуйтесь с другими игроками, набирая очки за выполнение безумных трюков. Сразитесь за "золото" и звание нового чемпиона по фристайлу.

Ваша цель - победить... и сделать это зрелищно!

Особенности:

ОЩУТИТЕ ПОДЛИННЫЙ АЗАРТ ОТ X GAMES!

 

Участвуйте в масштабном соревновании по фристайлу на лыжах или сноуборде:

  • Вас ждут новые дисциплины - суперпайп, слоупстайл и биг-эйр - в деревне X Games на Аляске.
  • После основного соревнования вы сможете разблокировать и другие состязания по фристайлу X Games.
    •  

СТАНЬТЕ ЛЕГЕНДОЙ ФРИСТАЙЛА!

Покорите сердца зрителей на пути к вершине спортивного Олимпа:

  • Оттачивайте навыки, чтобы успешно выступить на X Games, похвастайтесь успехами в суперпайпе или слоупстайле, освоив новые функции и приемы, в том числе серии прыжков.
  • Проявите фантазию и претворите задуманное в жизнь в самых невероятных парках среди когда-либо созданных в STEEP.
  • Соревнуйтесь с другими игроками за верхние строчки в списках лидеров.
    •  

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ ВСЕМУ МИРУ!

Запечатлейте самые безумные трюки и заезды на соревнованиях X Games в режиме фотографии и видеозаписи.

 

© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Steep logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Used under license from ESPN Enterprises, Inc. X Games is a trademark of ESPN, Inc

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400S at 2.5 Ghz or AMD FX-4100 at 3.6 Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта GeForce GTX 560TI or Radeon R7 260X DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ Интернет Широкополосное подключение к интернету

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Steep X Games Pass [UB_5074] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры Steep.

    Steep совместно с X Games приглашает игроков поучаствовать в знаменитом на весь мир соревновании по фристайлу!

    В этом дополнении вам предстоит отправиться на Аляску, чтобы принять участие в состязании на лыжах или сноуборде. Демонстрируйте ваши навыки и проявляйте творческий подход на великолепных площадках. Соревнуйтесь с другими игроками, набирая очки за выполнение безумных трюков. Сразитесь за "золото" и звание нового чемпиона по фристайлу.

    Ваша цель - победить... и сделать это зрелищно!

    Особенности:

    ОЩУТИТЕ ПОДЛИННЫЙ АЗАРТ ОТ X GAMES!

     

    Участвуйте в масштабном соревновании по фристайлу на лыжах или сноуборде:

    • Вас ждут новые дисциплины - суперпайп, слоупстайл и биг-эйр - в деревне X Games на Аляске.
    • После основного соревнования вы сможете разблокировать и другие состязания по фристайлу X Games.
      •  

    СТАНЬТЕ ЛЕГЕНДОЙ ФРИСТАЙЛА!

    Покорите сердца зрителей на пути к вершине спортивного Олимпа:

    • Оттачивайте навыки, чтобы успешно выступить на X Games, похвастайтесь успехами в суперпайпе или слоупстайле, освоив новые функции и приемы, в том числе серии прыжков.
    • Проявите фантазию и претворите задуманное в жизнь в самых невероятных парках среди когда-либо созданных в STEEP.
    • Соревнуйтесь с другими игроками за верхние строчки в списках лидеров.
      •  

    ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ ВСЕМУ МИРУ!

    Запечатлейте самые безумные трюки и заезды на соревнованиях X Games в режиме фотографии и видеозаписи.

     

    © 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Steep logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Used under license from ESPN Enterprises, Inc. X Games is a trademark of ESPN, Inc

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400S at 2.5 Ghz or AMD FX-4100 at 3.6 Ghz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта GeForce GTX 560TI or Radeon R7 260X DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 25 ГБ Интернет Широкополосное подключение к интернету

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Steep X Games Pass [UB_5074] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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