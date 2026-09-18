Игра для ПК Steep Season Pass [UB_2081] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Steep Season Pass [UB_2081] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации требуется основная игра Steep.
С сезонным пропуском STEEP вы получите 3 набора испытаний, костюмы, новые виды спорта, дополнительные билеты на вертолет и 10 000 кредитов Steep.
ОСОБЕННОСТИ:
- набор «Зимний праздник»: сани, новые испытания и костюмы;
- набор «Экстрим»: 3 новых вида спорта (полеты в реактивном вингсьюте, бейсджампинг и спидглайдинг);
- набор «Адреналин»: набор «Лунный свет» и 3 новых костюма, 2 комплекта одежды, 2 доски, 3 вингсьюта;
- костюм «Снеговик»;
- билеты на вертолет;
- 10 000 кредитов Steep.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации требуется основная игра Steep.
С сезонным пропуском STEEP вы получите 3 набора испытаний, костюмы, новые виды спорта, дополнительные билеты на вертолет и 10 000 кредитов Steep.
ОСОБЕННОСТИ:
- набор «Зимний праздник»: сани, новые испытания и костюмы;
- набор «Экстрим»: 3 новых вида спорта (полеты в реактивном вингсьюте, бейсджампинг и спидглайдинг);
- набор «Адреналин»: набор «Лунный свет» и 3 новых костюма, 2 комплекта одежды, 2 доски, 3 вингсьюта;
- костюм «Снеговик»;
- билеты на вертолет;
- 10 000 кредитов Steep.
Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 25 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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