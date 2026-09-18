Игра для ПК Steep – Winterfest Pack (DLC) [UB_2711] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Steep – Winterfest Pack (DLC) [UB_2711] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Требуется наличие оригинальной версии игры STEEP.
Набор WinterFest является частью Season Pass и Gold Edition.
Встречайте потрясающую альпийскую вечеринку Steep! Испытайте свои силы в новом виде спорта, примерьте безумные и забавные костюмы и проверьте себя в невероятных испытаниях фестиваля WinterFest!
ОСОБЕННОСТИ: – Новый вид спорта: сани. Катайтесь по склонам в любой точке игрового мира. – Новые эксклюзивные испытания, пройдя которые вы завоюете трон WinterFest! – Новые безумные уникальные костюмы и предметы для персонализации.
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Требуется наличие оригинальной версии игры STEEP.
Набор WinterFest является частью Season Pass и Gold Edition.
Встречайте потрясающую альпийскую вечеринку Steep! Испытайте свои силы в новом виде спорта, примерьте безумные и забавные костюмы и проверьте себя в невероятных испытаниях фестиваля WinterFest!
ОСОБЕННОСТИ: – Новый вид спорта: сани. Катайтесь по склонам в любой точке игрового мира. – Новые эксклюзивные испытания, пройдя которые вы завоюете трон WinterFest! – Новые безумные уникальные костюмы и предметы для персонализации.
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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