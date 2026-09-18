Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Голодек страха» [UB_3865] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Голодек страха» [UB_3865] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры South Park: The Fractured but Whole.
Узнайте, как далеко вы сможете зайти во все более сложных поединках со множеством разнообразных врагов.
В полном вызовов и испытаний дополнении «Голодеке страха» вы окажетесь в неизведанных ранее уголках Южного парка и сразитесь с врагами в схватках, организованных самим Контейнером. Вы можете попасть в Голодек страха через терминал на Базе Борцов за свободу, который перенесет вас и вашу команду супергероев на голографическое поле боя. Эти более сложные схватки со множеством различных врагов заставят попотеть любого супергероя. В награду вы получите предметы и костюмы, которые также можно использовать при повторном прохождении игры.
«Голодек страха» является частью South Park: The Fractured but Whole Season Pass. Приобретайте сезонный пропуск сейчас, чтобы получить доступ как к уже существующим, так и будущим дополнениям.
© 2017 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2017 Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры South Park: The Fractured but Whole.
Узнайте, как далеко вы сможете зайти во все более сложных поединках со множеством разнообразных врагов.
В полном вызовов и испытаний дополнении «Голодеке страха» вы окажетесь в неизведанных ранее уголках Южного парка и сразитесь с врагами в схватках, организованных самим Контейнером. Вы можете попасть в Голодек страха через терминал на Базе Борцов за свободу, который перенесет вас и вашу команду супергероев на голографическое поле боя. Эти более сложные схватки со множеством различных врагов заставят попотеть любого супергероя. В награду вы получите предметы и костюмы, которые также можно использовать при повторном прохождении игры.
«Голодек страха» является частью South Park: The Fractured but Whole Season Pass. Приобретайте сезонный пропуск сейчас, чтобы получить доступ как к уже существующим, так и будущим дополнениям.
© 2017 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2017 Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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