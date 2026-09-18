Top.Mail.Ru
Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Голодек страха» [UB_3865] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Голодек страха» [UB_3865] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Голодек страха» [UB_3865] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300619
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Голодек страха» [UB_3865] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры South Park: The Fractured but Whole.

Узнайте, как далеко вы сможете зайти во все более сложных поединках со множеством разнообразных врагов.

В полном вызовов и испытаний дополнении «Голодеке страха» вы окажетесь в неизведанных ранее уголках Южного парка и сразитесь с врагами в схватках, организованных самим Контейнером. Вы можете попасть в Голодек страха через терминал на Базе Борцов за свободу, который перенесет вас и вашу команду супергероев на голографическое поле боя. Эти более сложные схватки со множеством различных врагов заставят попотеть любого супергероя. В награду вы получите предметы и костюмы, которые также можно использовать при повторном прохождении игры.

 

«Голодек страха» является частью South Park: The Fractured but Whole Season Pass. Приобретайте сезонный пропуск сейчас, чтобы получить доступ как к уже существующим, так и будущим дополнениям.

 

 © 2017 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2017 Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Голодек страха» [UB_3865] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры South Park: The Fractured but Whole.

    Узнайте, как далеко вы сможете зайти во все более сложных поединках со множеством разнообразных врагов.

    В полном вызовов и испытаний дополнении «Голодеке страха» вы окажетесь в неизведанных ранее уголках Южного парка и сразитесь с врагами в схватках, организованных самим Контейнером. Вы можете попасть в Голодек страха через терминал на Базе Борцов за свободу, который перенесет вас и вашу команду супергероев на голографическое поле боя. Эти более сложные схватки со множеством различных врагов заставят попотеть любого супергероя. В награду вы получите предметы и костюмы, которые также можно использовать при повторном прохождении игры.

     

    «Голодек страха» является частью South Park: The Fractured but Whole Season Pass. Приобретайте сезонный пропуск сейчас, чтобы получить доступ как к уже существующим, так и будущим дополнениям.

     

     © 2017 South Park Digital Studios LLC. All Rights Reserved. South Park and all elements thereof © 2017 Comedy Partners. All Rights Reserved. Comedy Central, South Park and all related titles, logos, and characters are trademarks of Comedy Partners. Game software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 / Windows 8.1 Процессор Intel Core i5 2400 / AMD FX 4320 or equivalent Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 20 ГБ

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК South Park: The Fractured but Whole - дополнение «Голодек страха» [UB_3865] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...