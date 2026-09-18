Описание товара Игра для ПК Silent Hunter 5 [UB_176] (электронный ключ)

Описание

Игра для тех, кто понимает, что топить корабли лучше всего из-под воды и не страдает клаустрофобией. В продолжении знаменитого сериала Silent Hunter вы сможете примерить на себя форму командира немецкой субмарины и отправится в Атлантику и Средиземное море на войну с силами флота Союзников. Вас ждут поистине кинематографические битвы посреди бескрайних морских просторов. Отныне враги не будут для вас бездумным мясом, действие всех кораблей (будь-то транспортные суда или конвой) будут постоянно корректироваться с учетом вашей тактики и действий, а результат каждого рейда (стратегия его проведения) скажется на развитии всей кампании в целом.

Новый интерфейс, имеющий опции как для новичков, так и для ветеранов, возможность апгрейда подводной лодки, невероятная детализация графики и атмосфера игры, которые выведут сериал на доселе невиданный уровень реализма. Для того, чтобы вы ощутили себя истинным капитаном, игра позволяет вам перемещаться по отсекам подводной лодки (вид от первого лица), беседовать с экипажем, отдавать команды, а когда раздается сигнал тревоги, занять своё место на капитанском мостике.

Теперь вся команда - не набор безликих подчиненных, а настоящие люди со своими переживаниями и страхами. Только ваше внимание к каждому в отдельности и отношениям внутри коллектива позволит вывести боевой дух экипажа на нужный уровень и заставить работать подводную машину войны без сбоев.

Требования к системе

Процессор Intel® Core2Duo® E4400, AMD® Athlon™ 64 X2 4000+ или лучше Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI® Radeon HD2600/GeForce® 8800 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.