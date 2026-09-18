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Игра для ПК Sid Meier's Starships [2K_2037] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Starships [2K_2037] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Starships [2K_2037] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300614
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Starships [2K_2037] (электронный ключ)

Описание

Возглавьте мощнейший звёздный флот в новой приключенческой стратегии, созданной мэтром жанра - легендарным Сидом Мейером. Отправляйтесь в далёкие миры, выполняйте задания по спасению и защите звёздных колонистов от жестоких космических Пиратов, коварных Мародёров и других враждебных фракций. Создайте самую грозную армаду в галактике и защитите родную систему, сея разумное доброе вечное мощью фотонных пушек своих дредноутов. Действие Sid Meier’s Starships перенесёт вас во вселенную Civilization: Beyond Earth сразу после эпохи Рассеяния, даря всем поклонникам фантастических стратегий новую самостоятельную игру, которая становится всё более разнообразной в зависимости от ваших успехов в Beyond Earth, добавляя глубины и интересности обеим играм. По силам ли вам прибрать к рукам вселенную?

 

Особенности игры:

  • Тактические космические бои: подбирайте уникальную тактику для каждого задания, так как карты, условия победы и враги генерируются динамически.
  • Полная свобода в дизайне кораблей: конструируйте собственные звездолёты, используя модульную систему дизайна.
  • Дипломатия, стратегия и исследования: расширяйте сферу влияния своей Федерации и завоёвывайте доверие обитателей далёких планет. Используйте уникальные особенности каждой из новообретённых планет, чтобы усилить свою звёздную армаду и заткнуть за пояс врагов. Развивайте завоёванные миры, чтобы поднять экономику и расширить возможности своей Федерации.
  • Галактика, полная приключений: исследуйте окружающую галактику, посылая флот в самые тёмные её закоулки и помогая обитателям дальних миров. Истребляйте пиратов, защищайте корабли колонистов, охотьтесь за вышедшим из повиновения ИИ, и многое другое.
  • Разные пути к победе: хотите завоевать победу, уничтожив главную угрозу галактике? Или объединив бесчисленные миры под своим флагом? Возможно, вы совершите научный прорыв, оставив своих соперников далеко позади, наедине с отсталыми технологиями? От ваших решений будет зависеть путь к победе.
    •  

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© 1991-2015 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier's Starships, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2015 by RAD Game Tools, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons or entities in the game's historical setting.

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB ATI HD2600 XT 256 MB Intel HD4000 DirectX 9.0c Звуковая карта Audio output capability Жесткий диск 0.841 GB

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Starships [2K_2037] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Возглавьте мощнейший звёздный флот в новой приключенческой стратегии, созданной мэтром жанра - легендарным Сидом Мейером. Отправляйтесь в далёкие миры, выполняйте задания по спасению и защите звёздных колонистов от жестоких космических Пиратов, коварных Мародёров и других враждебных фракций. Создайте самую грозную армаду в галактике и защитите родную систему, сея разумное доброе вечное мощью фотонных пушек своих дредноутов. Действие Sid Meier’s Starships перенесёт вас во вселенную Civilization: Beyond Earth сразу после эпохи Рассеяния, даря всем поклонникам фантастических стратегий новую самостоятельную игру, которая становится всё более разнообразной в зависимости от ваших успехов в Beyond Earth, добавляя глубины и интересности обеим играм. По силам ли вам прибрать к рукам вселенную?

     

    Особенности игры:

    • Тактические космические бои: подбирайте уникальную тактику для каждого задания, так как карты, условия победы и враги генерируются динамически.
    • Полная свобода в дизайне кораблей: конструируйте собственные звездолёты, используя модульную систему дизайна.
    • Дипломатия, стратегия и исследования: расширяйте сферу влияния своей Федерации и завоёвывайте доверие обитателей далёких планет. Используйте уникальные особенности каждой из новообретённых планет, чтобы усилить свою звёздную армаду и заткнуть за пояс врагов. Развивайте завоёванные миры, чтобы поднять экономику и расширить возможности своей Федерации.
    • Галактика, полная приключений: исследуйте окружающую галактику, посылая флот в самые тёмные её закоулки и помогая обитателям дальних миров. Истребляйте пиратов, защищайте корабли колонистов, охотьтесь за вышедшим из повиновения ИИ, и многое другое.
    • Разные пути к победе: хотите завоевать победу, уничтожив главную угрозу галактике? Или объединив бесчисленные миры под своим флагом? Возможно, вы совершите научный прорыв, оставив своих соперников далеко позади, наедине с отсталыми технологиями? От ваших решений будет зависеть путь к победе.
      •  

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 1991-2015 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier's Starships, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2015 by RAD Game Tools, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons or entities in the game's historical setting.

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB ATI HD2600 XT 256 MB Intel HD4000 DirectX 9.0c Звуковая карта Audio output capability Жесткий диск 0.841 GB

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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