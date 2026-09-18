Игра для ПК Sid Meier's Starships [2K_2037] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Starships [2K_2037] (электронный ключ)
Описание
Возглавьте мощнейший звёздный флот в новой приключенческой стратегии, созданной мэтром жанра - легендарным Сидом Мейером. Отправляйтесь в далёкие миры, выполняйте задания по спасению и защите звёздных колонистов от жестоких космических Пиратов, коварных Мародёров и других враждебных фракций. Создайте самую грозную армаду в галактике и защитите родную систему, сея разумное доброе вечное мощью фотонных пушек своих дредноутов. Действие Sid Meier’s Starships перенесёт вас во вселенную Civilization: Beyond Earth сразу после эпохи Рассеяния, даря всем поклонникам фантастических стратегий новую самостоятельную игру, которая становится всё более разнообразной в зависимости от ваших успехов в Beyond Earth, добавляя глубины и интересности обеим играм. По силам ли вам прибрать к рукам вселенную?
Особенности игры:
- Тактические космические бои: подбирайте уникальную тактику для каждого задания, так как карты, условия победы и враги генерируются динамически.
- Полная свобода в дизайне кораблей: конструируйте собственные звездолёты, используя модульную систему дизайна.
- Дипломатия, стратегия и исследования: расширяйте сферу влияния своей Федерации и завоёвывайте доверие обитателей далёких планет. Используйте уникальные особенности каждой из новообретённых планет, чтобы усилить свою звёздную армаду и заткнуть за пояс врагов. Развивайте завоёванные миры, чтобы поднять экономику и расширить возможности своей Федерации.
- Галактика, полная приключений: исследуйте окружающую галактику, посылая флот в самые тёмные её закоулки и помогая обитателям дальних миров. Истребляйте пиратов, защищайте корабли колонистов, охотьтесь за вышедшим из повиновения ИИ, и многое другое.
- Разные пути к победе: хотите завоевать победу, уничтожив главную угрозу галактике? Или объединив бесчисленные миры под своим флагом? Возможно, вы совершите научный прорыв, оставив своих соперников далеко позади, наедине с отсталыми технологиями? От ваших решений будет зависеть путь к победе.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 1991-2015 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier's Starships, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2015 by RAD Game Tools, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons or entities in the game's historical setting.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB ATI HD2600 XT 256 MB Intel HD4000 DirectX 9.0c Звуковая карта Audio output capability Жесткий диск 0.841 GB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Возглавьте мощнейший звёздный флот в новой приключенческой стратегии, созданной мэтром жанра - легендарным Сидом Мейером. Отправляйтесь в далёкие миры, выполняйте задания по спасению и защите звёздных колонистов от жестоких космических Пиратов, коварных Мародёров и других враждебных фракций. Создайте самую грозную армаду в галактике и защитите родную систему, сея разумное доброе вечное мощью фотонных пушек своих дредноутов. Действие Sid Meier’s Starships перенесёт вас во вселенную Civilization: Beyond Earth сразу после эпохи Рассеяния, даря всем поклонникам фантастических стратегий новую самостоятельную игру, которая становится всё более разнообразной в зависимости от ваших успехов в Beyond Earth, добавляя глубины и интересности обеим играм. По силам ли вам прибрать к рукам вселенную?
Особенности игры:
- Тактические космические бои: подбирайте уникальную тактику для каждого задания, так как карты, условия победы и враги генерируются динамически.
- Полная свобода в дизайне кораблей: конструируйте собственные звездолёты, используя модульную систему дизайна.
- Дипломатия, стратегия и исследования: расширяйте сферу влияния своей Федерации и завоёвывайте доверие обитателей далёких планет. Используйте уникальные особенности каждой из новообретённых планет, чтобы усилить свою звёздную армаду и заткнуть за пояс врагов. Развивайте завоёванные миры, чтобы поднять экономику и расширить возможности своей Федерации.
- Галактика, полная приключений: исследуйте окружающую галактику, посылая флот в самые тёмные её закоулки и помогая обитателям дальних миров. Истребляйте пиратов, защищайте корабли колонистов, охотьтесь за вышедшим из повиновения ИИ, и многое другое.
- Разные пути к победе: хотите завоевать победу, уничтожив главную угрозу галактике? Или объединив бесчисленные миры под своим флагом? Возможно, вы совершите научный прорыв, оставив своих соперников далеко позади, наедине с отсталыми технологиями? От ваших решений будет зависеть путь к победе.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 1991-2015 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier's Starships, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2015 by RAD Game Tools, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons or entities in the game's historical setting.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB ATI HD2600 XT 256 MB Intel HD4000 DirectX 9.0c Звуковая карта Audio output capability Жесткий диск 0.841 GB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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