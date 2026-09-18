Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Railroads! [2K_2036] (электронный ключ)

Описание

Все на борт, посадка начинается! Постройте железнодорожную империю для своей державы! Проложите пути, поставьте на колеса поезда, и вы станете свидетелем того, как оживает мир в это огромной системе железнодорожного транспорта и стратегического мышления. Станьте бароном-разбойником на железных дорогах, ваша цель — повлиять на нацию, выстроить империю и накопить состояние. Эта игра охватывает весь исторический период — от времен паровозов 1830-х годов и по сегодняшнее время сверхскоростных пассажирских экспрессов. Игра Railroads!, созданная Сидом Мейером — это новый смелый взгляд на легендарную игру Railroad Tycoon (1990), которая стала источником жанра «тайкун».

Особенности игры:

16 карт и семь исторических сценариев охватывают 150 лет американской и европейской истории.

В вашем распоряжении 40 исторически точно воссозданных поездов, от 0-4-0 Grasshopper до сверхскоростных TGV, вы можете подобрать для них цвет и украшения по вашему усмотрению.

Вступите в корпоративную войну с конкурентами-тайкунами, ловкими антрепренерами и баронами-разбойниками, такими Джон Пиерпонт Морган и Корнелиус Вандербильт.

Будьте осторожны при выборе груза! Поставка природных ресурсов должна соответствовать спросу в промышленности для того чтобы ваша экономика процветала.

Торгуйте акциями, наращивайте индустрию и участвуйте в тендере для приобретения патентов, чтобы опередить конкурентов!

Постройте железнодорожную модель вашей мечты в «Train Table Mode», здесь вы свободны от конкуренции и финансового давления!

Устройте саботаж вашим противникам и монополизируйте индустрию в многопользовательском режиме в сети LAN или в онлайне, используя технологию GameRanger.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2006 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. Sid Meier’s Railroads! , 2K, the 2K logo, Firaxis Games, the Firaxis logo and Take – Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software Inc. Developed by Firaxis Games. Uses Blink Video. Copyright © 1997-2005 by RAD Game Tools, Inc. Uses Miles Sound System. Copyright © 1991-2005 by RAD Game Tools, Inc. Portions of this software are included under license : ©2005 Scaleform Corporation. All rights reserved. Portions of this software are included under license: © 2005 Numerical Design LTD. The “Powered by GameSpy” design are trademarks of GameSpy Industries Inc. NVIDIA, the NVIDIA Logo, and other NVIDIA marks are registered trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium 4 1.4GHz AMD Athlon 1.4GHz Оперативная память 0.512GB Видеокарта 64 MB Video card with hardware pixel and vertex shaders (GeForce 3, Radeon 8500 or better) DirectX 7 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 1.7 GB

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.