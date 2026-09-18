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Игра для ПК Sid Meier's Railroads! [2K_2036] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Railroads! [2K_2036] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Railroads! [2K_2036] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300612
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Railroads! [2K_2036] (электронный ключ)

Описание

Все на борт, посадка начинается! Постройте железнодорожную империю для своей державы! Проложите пути, поставьте на колеса поезда, и вы станете свидетелем того, как оживает мир в это огромной системе железнодорожного транспорта и стратегического мышления. Станьте бароном-разбойником на железных дорогах, ваша цель — повлиять на нацию, выстроить империю и накопить состояние. Эта игра охватывает весь исторический период — от времен паровозов 1830-х годов и по сегодняшнее время сверхскоростных пассажирских экспрессов. Игра Railroads!, созданная Сидом Мейером — это новый смелый взгляд на легендарную игру Railroad Tycoon (1990), которая стала источником жанра «тайкун».

Особенности игры:

  • 16 карт и семь исторических сценариев охватывают 150 лет американской и европейской истории.
  • В вашем распоряжении 40 исторически точно воссозданных поездов, от 0-4-0 Grasshopper до сверхскоростных TGV, вы можете подобрать для них цвет и украшения по вашему усмотрению.
  • Вступите в корпоративную войну с конкурентами-тайкунами, ловкими антрепренерами и баронами-разбойниками, такими Джон Пиерпонт Морган и Корнелиус Вандербильт.
  • Будьте осторожны при выборе груза! Поставка природных ресурсов должна соответствовать спросу в промышленности для того чтобы ваша экономика процветала.
  • Торгуйте акциями, наращивайте индустрию и участвуйте в тендере для приобретения патентов, чтобы опередить конкурентов!
  • Постройте железнодорожную модель вашей мечты в «Train Table Mode», здесь вы свободны от конкуренции и финансового давления!
  • Устройте саботаж вашим противникам и монополизируйте индустрию в многопользовательском режиме в сети LAN или в онлайне, используя технологию GameRanger.
    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2006 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. Sid Meier’s Railroads! , 2K, the 2K logo, Firaxis Games, the Firaxis logo and Take – Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software Inc. Developed by Firaxis Games. Uses Blink Video. Copyright © 1997-2005 by RAD Game Tools, Inc. Uses Miles Sound System. Copyright © 1991-2005 by RAD Game Tools, Inc. Portions of this software are included under license : ©2005 Scaleform Corporation. All rights reserved. Portions of this software are included under license: © 2005 Numerical Design LTD. The “Powered by GameSpy” design are trademarks of GameSpy Industries Inc. NVIDIA, the NVIDIA Logo, and other NVIDIA marks are registered trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.

Требования к системе

Операционная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium 4 1.4GHz AMD Athlon 1.4GHz Оперативная память 0.512GB Видеокарта 64 MB Video card with hardware pixel and vertex shaders (GeForce 3, Radeon 8500 or better) DirectX 7 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 1.7 GB  

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Railroads! [2K_2036] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Все на борт, посадка начинается! Постройте железнодорожную империю для своей державы! Проложите пути, поставьте на колеса поезда, и вы станете свидетелем того, как оживает мир в это огромной системе железнодорожного транспорта и стратегического мышления. Станьте бароном-разбойником на железных дорогах, ваша цель — повлиять на нацию, выстроить империю и накопить состояние. Эта игра охватывает весь исторический период — от времен паровозов 1830-х годов и по сегодняшнее время сверхскоростных пассажирских экспрессов. Игра Railroads!, созданная Сидом Мейером — это новый смелый взгляд на легендарную игру Railroad Tycoon (1990), которая стала источником жанра «тайкун».

    Особенности игры:

    • 16 карт и семь исторических сценариев охватывают 150 лет американской и европейской истории.
    • В вашем распоряжении 40 исторически точно воссозданных поездов, от 0-4-0 Grasshopper до сверхскоростных TGV, вы можете подобрать для них цвет и украшения по вашему усмотрению.
    • Вступите в корпоративную войну с конкурентами-тайкунами, ловкими антрепренерами и баронами-разбойниками, такими Джон Пиерпонт Морган и Корнелиус Вандербильт.
    • Будьте осторожны при выборе груза! Поставка природных ресурсов должна соответствовать спросу в промышленности для того чтобы ваша экономика процветала.
    • Торгуйте акциями, наращивайте индустрию и участвуйте в тендере для приобретения патентов, чтобы опередить конкурентов!
    • Постройте железнодорожную модель вашей мечты в «Train Table Mode», здесь вы свободны от конкуренции и финансового давления!
    • Устройте саботаж вашим противникам и монополизируйте индустрию в многопользовательском режиме в сети LAN или в онлайне, используя технологию GameRanger.
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2006 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. Sid Meier’s Railroads! , 2K, the 2K logo, Firaxis Games, the Firaxis logo and Take – Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software Inc. Developed by Firaxis Games. Uses Blink Video. Copyright © 1997-2005 by RAD Game Tools, Inc. Uses Miles Sound System. Copyright © 1991-2005 by RAD Game Tools, Inc. Portions of this software are included under license : ©2005 Scaleform Corporation. All rights reserved. Portions of this software are included under license: © 2005 Numerical Design LTD. The “Powered by GameSpy” design are trademarks of GameSpy Industries Inc. NVIDIA, the NVIDIA Logo, and other NVIDIA marks are registered trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.

    Требования к системе

    Операционная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium 4 1.4GHz AMD Athlon 1.4GHz Оперативная память 0.512GB Видеокарта 64 MB Video card with hardware pixel and vertex shaders (GeForce 3, Radeon 8500 or better) DirectX 7 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 1.7 GB  

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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